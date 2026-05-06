Dal set alla vetrina: i dolci milanesi che conquistano Hollywood nel sequel de Il Diavolo veste Prada

Un pasticcere italiano firma i dessert del film: tra estetica e cinema, dolci spettacolari pensati più per la scena che per il gusto. Quando il cinema incontra l’alta pasticceria, il risultato non è solo una questione di gusto, ma soprattutto di immagine. È quello che è accaduto sul set de Il Diavolo veste Prada 2, dove la produzione era alla ricerca di un pasticcere milanese capace di creare dolci visivamente impeccabili. La scelta è ricaduta su Adolfo Stefanelli, maestro pasticcere salentino trapiantato a Milano, oggi alla guida di due botteghe in città. Un incontro che ha svelato una verità spesso ignorata: fare dolci per il cinema è un mestiere completamente diverso dal farli per essere mangiati. Dalla Torta Vela al …

Un pasticcere italiano firma i dessert del film: tra estetica e cinema, dolci spettacolari pensati più per la scena che per il gusto.

Quando il cinema incontra l’alta pasticceria, il risultato non è solo una questione di gusto, ma soprattutto di immagine. È quello che è accaduto sul set de Il Diavolo veste Prada 2, dove la produzione era alla ricerca di un pasticcere milanese capace di creare dolci visivamente impeccabili. La scelta è ricaduta su Adolfo Stefanelli, maestro pasticcere salentino trapiantato a Milano, oggi alla guida di due botteghe in città.

Un incontro che ha svelato una verità spesso ignorata: fare dolci per il cinema è un mestiere completamente diverso dal farli per essere mangiati.

Dalla Torta Vela al set internazionale

Il progetto, diretto da David Frankel e interpretato ancora una volta da Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt e Stanley Tucci, ha trovato in Milano uno dei suoi scenari principali. La produzione cercava artigiani locali con una forte identità estetica, e Stefanelli ha colpito nel segno con la sua iconica Torta Vela.

Questa creazione, caratterizzata da sottili strutture in cioccolato che ricordano una vela in movimento, ha catturato immediatamente l’attenzione delle food stylist. Da quel momento, il ruolo del pasticcere si è evoluto: non solo realizzazione dei dolci, ma anche cura dell’estetica in scena, gestione delle luci e posizionamento degli elementi. Un lavoro ibrido, a metà tra artigianato e direzione artistica.

Dessert da copione: quando l’estetica supera il gusto

Accanto alla Torta Vela, Stefanelli ha ideato una serie di monoporzioni pensate appositamente per il film. Tra queste spicca la bavarese alla vaniglia color violetto, ribattezzata “Torta Meryl”, scelta personalmente da Meryl Streep durante le riprese.

Non meno scenografici gli altri dessert:

Runway , una monoporzione al mango con cuore morbido

, una monoporzione al mango con cuore morbido Una sfera al lampone ricoperta d’oro alimentare a 24 carati

Una selezione di cioccolatini che, secondo il racconto dal set, avrebbe conquistato persino Lady Gaga, presente durante le riprese

Eppure, dietro questa apparente perfezione, si nasconde una sfida sorprendente. Come racconta Stefanelli:

“Solo pochi dolci erano destinati all’assaggio: la maggior parte doveva resistere per ore sotto i riflettori mantenendo un’estetica impeccabile.”

Questo ha comportato una rivoluzione nel processo creativo: consistenze più rigide, strutture progettate per durare, anche a discapito del gusto.

Ma la prova più controintuitiva è stata un’altra: imparare a “rovinare” i dolci. Simulare un assaggio, affondare il cucchiaio, rompere una superficie perfetta. Un gesto innaturale per chi costruisce bellezza con precisione millimetrica, ma fondamentale per rendere credibili le scene.

Dallo schermo alla realtà: un successo tutto italiano

Tutti i dolci creati per il film, inclusa la celebre Torta Meryl, sono oggi acquistabili nelle pasticcerie di Stefanelli a Milano, in Viale Premuda 12 e Via Molino delle Armi 23. Una straordinaria occasione di visibilità internazionale che si traduce in una vera e propria vetrina globale per l’eccellenza italiana.

Un successo che dimostra come, anche nel mondo del cinema, il dettaglio artigianale possa fare la differenza. E che, a volte, un dolce non deve essere perfetto al palato per lasciare il segno: basta che lo sia davanti alla macchina da presa.