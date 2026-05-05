Beauty sotto controllo: cosa cambia davvero dal 1° maggio 2026 tra smalti, profumi e cosmetici

Nuove regole UE su ingredienti beauty: meno glitter argento, fragranze più leggere e formule riviste per prodotti più sicuri. Dal 1° maggio 2026 il mondo della cosmetica europea cambia pelle. Entrano infatti in vigore nuove restrizioni su alcuni ingredienti molto diffusi in smalti, profumi, shampoo, creme e dentifrici. Una stretta normativa che non punta a rivoluzionare il beauty, ma a ridurre l’esposizione a sostanze considerate potenzialmente rischiose (le cosiddette CMR: cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione). Il risultato? Prodotti più controllati, formule aggiornate e — per chi li usa ogni giorno — qualche piccola abitudine da rivedere. Unghie e manicure: addio ai glitter “specchio” più estremi Il cambiamento più visibile riguarda il mondo nails. Sotto i riflettori finisce l’argento …