Beauty sotto controllo: cosa cambia davvero dal 1° maggio 2026 tra smalti, profumi e cosmetici

Nuove regole UE su ingredienti beauty: meno glitter argento, fragranze più leggere e formule riviste per prodotti più sicuri.
Dal 1° maggio 2026 il mondo della cosmetica europea cambia pelle. Entrano infatti in vigore nuove restrizioni su alcuni ingredienti molto diffusi in smalti, profumi, shampoo, creme e dentifrici. Una stretta normativa che non punta a rivoluzionare il beauty, ma a ridurre l’esposizione a sostanze considerate potenzialmente rischiose (le cosiddette CMR: cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione).
Il risultato? Prodotti più controllati, formule aggiornate e — per chi li usa ogni giorno — qualche piccola abitudine da rivedere.
Unghie e manicure: addio ai glitter “specchio” più estremi
Il cambiamento più visibile riguarda il mondo nails. Sotto i riflettori finisce l’argento CI 77820, pigmento chiave per ottenere effetti super brillanti, cromati o “a specchio”.
Dal 1° maggio:
- stop all’utilizzo oltre i nuovi limiti in smalti, gel, ricostruzioni, spray e aerosol per unghie
- i prodotti non conformi non potranno più essere venduti né usati nei saloni
- alcune manicure glitterate iconiche spariranno dai listini professionali
Attenzione però: l’argento non viene eliminato del tutto. Resta consentito nel make-up (rossetti, gloss, ombretti), ma entro lo 0,2%, garantendo comunque riflessi metallici — solo più controllati.
Come capire se un prodotto non è più in regola
Per orientarsi basta un controllo semplice:
- leggere l’INCI sul retro
- cercare la dicitura CI 77820
- fare attenzione a smalti glitter, gel cromati e spray per unghie
In ambito domestico non scatta un ritiro immediato, ma è un segnale chiaro: meglio iniziare a orientarsi verso alternative aggiornate.
Le nuove alternative (senza rinunciare allo stile)
Dire addio a certi glitter non significa rinunciare a unghie d’impatto. Anzi, le tendenze stanno già cambiando:
- effetto vetro (jelly): brillantezza senza pigmenti metallici
- glitter alternativi senza CI 77820
- polveri cromate conformi alle nuove norme
- finish perlati e satinati, più eleganti e versatili
Un’occasione anche per prendersi cura dell’unghia naturale, alternando trattamenti rinforzanti e pause dalle ricostruzioni.
Profumi e skincare: fragranze più delicate e formule riviste
Le novità non si fermano alla manicure. Cambiano anche le formulazioni di profumi e cosmetici, in particolare per due ingredienti chiave.
Hexyl Salicylate: meno intensità, più tollerabilità
Questa molecola dal profumo floreale, molto usata nelle fragranze, sarà fortemente limitata:
- concentrazioni più alte solo nei profumi
- limiti più bassi in shampoo e detergenti
- soglie ancora più restrittive nei prodotti leave-on
- presenza quasi azzerata in dentifrici e collutori
Tradotto nella pratica:
profumi e creme saranno meno invadenti, più delicati soprattutto sulle pelli sensibili.
Un cambiamento che molti dermatologi vedono come positivo: meno concentrazione di fragranze significa minore rischio di irritazioni, allergie e rossori.
Bifenil-2-olo: conservazione sì, ma con più cautela
Anche questo conservante resta autorizzato, ma con nuove regole:
- percentuali ridotte nei prodotti
- vietato in spray e aerosol (per evitare inalazione)
- escluso da dentifrici e collutori
L’obiettivo è trovare un equilibrio: mantenere la sicurezza microbiologica dei cosmetici, ma ridurre l’esposizione attraverso vie sensibili come mucose e respirazione.
Come cambierà davvero la routine quotidiana
Nel concreto, i cambiamenti si noteranno poco alla volta:
- profumi più soft su creme e lozioni
- prodotti orali (dentifrici, collutori) meno “profumati”
- maggiore presenza di diciture come “pelle sensibile” o “fragranza delicata”
Per molti consumatori sarà quasi impercettibile. Per chi ha pelle reattiva, invece, potrebbe fare una grande differenza.
Beauty case e saloni: cosa fare adesso
Questo è il momento ideale per un piccolo reset.
A casa
- controllare gli ingredienti (soprattutto CI 77820)
- evitare accumuli di prodotti vecchi o molto profumati
- preferire formule più semplici e trasparenti
Nei saloni
Dal 1° maggio i professionisti dovranno:
- eliminare prodotti non conformi
- aggiornare trattamenti e listini
- proporre alternative più sicure
Chi frequenta estetisti e parrucchieri noterà:
- meno effetti “specchio” estremi
- fragranze ambiente più leggere
- maggiore attenzione alla comunicazione sulla sicurezza
Una bellezza più consapevole, non meno piacevole
Queste nuove regole non segnano la fine del beauty spettacolare. Piuttosto, ne ridefiniscono i confini.
L’Europa punta a un modello in cui bellezza e sicurezza convivono, senza rinunciare al piacere di prendersi cura di sé.
E forse è proprio questa la vera svolta: non usare meno prodotti, ma sceglierli meglio.