Come pulire le finestre senza prodotti, perché conviene usare i fogli dei giornali

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Si spruzza il prodotto specifico, si strofina con la spugnetta, si asciuga con il panno in microfibra. Il vetro, al controllo, appare trasparente. Poi arriva il sole, o una luce laterale, e compaiono gli aloni.

Pulire le finestre - Pourfemme.it

Quella patina opaca che nessuno riesce a eliminare del tutto non è solo calcare: è il residuo dei tensioattivi contenuti nei detersivi per vetri. Questi composti, pensati per emulsionare lo sporco, lasciano una pellicola molecolare che attira nuova polvere e si sbava al primo contatto con l’umidità.

I prodotti chimici promettono lucentezza, ma spesso la tradiscono. E c’è anche il costo, e l’impatto ambientale di flaconi di plastica che si accumulano sotto il lavello. La soluzione più efficace per pulire le finestre è anche la più semplice, la più economica e la più antica: acqua, aceto, e un foglio di giornale. Nessun detersivo, nessun panno che lascia pelucchi, nessun alone.

Perché la carta di giornale funziona dove i panni falliscono

Il segreto non è solo l’assenza di chimica, ma la natura della carta da stampa. I fogli dei quotidiani sono composti da fibre di cellulosa molto corte, che durante la stampa vengono caricate con un leggero strato di inchiostro a base di carbon black e oli vegetali. Questa superficie leggermente abrasiva, ma non graffiante, agisce come un distillatore meccanico: rimuove le particelle di sporco e i residui di sapone senza lasciare pelucchi.

I panni in microfibra, per quanto morbidi, trattengono piccole fibre che si depositano sul vetro e creano quel velo opaco alla controluce. La carta di giornale, invece, si consuma man mano che si strofina e non rilascia nulla. Inoltre, l’inchiostro ha una leggera proprietà idrorepellente che aiuta l’acqua a scivolare via senza formare gocce che lasciano macchie.

Procedimento: acqua, aceto, due fogli e dieci minuti

Per pulire i vetri di casa senza prodotti, si prepara una soluzione semplice: un litro di acqua tiepida e un cucchiaio abbondante di aceto bianco di alcol. L’aceto scioglie i depositi di calcare e sgrassa le ditate senza bisogno di detersivi. Si inumidisce un panno pulito (di cotone, non di microfibra) nella soluzione e si passa sul vetro, senza insistere, solo per bagnare uniformemente la superficie. Non serve che il vetro sia zuppo: basta una leggera pellicola umida. A questo punto, si prende un foglio di giornale, lo si sgualcisce leggermente per renderlo più morbido, e si strofina il vetro con movimenti circolari.

La carta assorbirà l’acqua sporca e lascerà la superficie asciutta e brillante. Per finestre molto grandi, usare più fogli: appena uno diventa umido e molliccio, sostituirlo con uno nuovo. Per gli angoli e i bordi, piegare il foglio a punta. Il risultato è un vetro senza aloni, senza striature, e senza la necessità di risciacquare o lucidare ulteriormente. Il metodo è valido per tutti i tipi di vetro domestico: finestre, specchi, porte vetrate. L’unica accortezza è evitare i giornali con inchiostri a colori (come le copertine patinate dei settimanali), che possono rilasciare pigmenti. I quotidiani in bianco e nero, con la loro carta ruvida e assorbente, restano insuperabili. Dopo la pulizia, si getta la carta nell’indifferenziato o nel cestino della raccolta della carta. Lo stesso sistema funziona anche per i vetri delle auto all’interno. E la prossima volta che si passa davanti a uno scaffale di detersivi per vetri, si può sorridere sapendo che bastano due fogli del giornale letto la mattina.