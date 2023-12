Dal sapore avvolgente ti conquisterà col suo cuore cremosissimo: un tortino così non lo hai ancora provato, preparalo a cena

Non è per nulla il classico tortino: questo è il salvacena perfetto quando non si ha per nulla voglia di cucinare. Lo prepari in un attimo!

Lo sappiamo bene che dopo una lunga e intensa giornata di lavoro si vorrebbe fare di tutto fuorché mettersi ai fornelli anche solo per fare un semplice piatto di pasta con la salsa. Sì, l’alternativa sarebbe chiamare d’asporto risolvendo questa incresciosa questione, ma in questo caso il portafoglio ne risentirebbe eccome ogni sera.

Come fare allora per mangiare con gusto senza spendere una fortuna o passare ancora ore e ore in cucina? Niente di più semplice in realtà. Tutto quello che devi fare è preparare questo delizioso e cremosissimo tortino con funghi e patate. Dal sapore delicato e avvolgente, questo tortino rappresenta il salvacena perfetto quando la voglia di cucinare non è pervenuta. Fidati, te ne innamorerai alla prima forchettata!

Tortino con funghi e patate: per una cena gourmet senza stress

Arricchirà il nostro cremosissimo ripieno qualche tenero cubetto di mozzarella (non troppi allora il tortino rischia di sfaldarsi in fase di cottura) per un sapore più che sopraffino!

Ricetta per 4 persone

Tempo di preparazione: 10 minuti

Tempo di cottura: 45 minuti

Tempo totale: 55 minuti

Ingredienti:

500 grammi di patate

35 grammi di Parmigiano reggiano

1 Uovo

1 pizzico Pepe nero

Pangrattato q.b.

2 cucchiai Olio di oliva

200 grammi di Funghi champignon

30 grammi di Burro

1 spicchio Aglio

1 pizzico Noce moscata

4 cubetti grandi di mozzarella

Preparazione

Per prima cosa, per preparare i nostri tortini, prendi le patate, lavale e poi falle lessare per circa 25 minuti con un pizzico di sale. Una volta morbide, scolale e schiacciale con lo schiaccia patate. Mentre cuociono le patate, occupati dei funghi. Tagliali a fette e cuocili in padella con un filo d’olio di oliva e uno spicchio d’aglio. Aggiungi poi un po’ di sale, pepe e prezzemolo tritato. A questo punto, in una ciotola versa la purea di patate e aggiungi il burro, il formaggio grattugiato, un pizzico di sale, pepe e la noce moscata. Solo per ultimo aggiungi l’uovo e amalgama per bene il tutto. Ora imburra e spolverizza 4 stampini monoporzione di alluminio con del pangrattato, poi riempili a metà con il composto di patate, poi al centro inserisci un po’ di funghi trifolati e un cubetto di mozzarella. Completa con un altro po’ di purea patate e infine spolverizza col pangrattato. Ora non ti resta che far cuocere in forno preriscaldato per 30 minuti o finche non diventeranno belli dorati e croccanti a 200 gradi. E i tuoi tortini sono pronti!

Consiglio extra: per rendere i tuoi tortini ancora più invitanti, puoi arricchire il ripieno con un po’ di speck.