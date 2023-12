Dal ripieno cremosissimo e il profumo irresistibile: ecco la crostata più amata dell’autunno

Non puoi dire di amare l’autunno se non prepari questa morbidissima e fragrante crosta di stagione: il suo ripieno ti stupirà!

Non c’è niente di meglio a colazione o a merenda di una bella crostata realizzata con le proprie mani dopo mesi di stop forzato. In estate, infatti, è impensabile non solo accendere il forno, ma anche mangiare qualcosa di caldo o comunque che possa appesantire più del necessario Motivo per cui granitine, gelati e frutta fresca per una bella e colorata macedonia sono all’ordine del giorno per combattere la calura estiva.

In autunno però cambia tutto e piano piano si riscopre anche l’amore per le preparazioni lunghe, calde e avvolgenti. Perché allora non preparare questa semplicissima crostata che saprà di autunno già al primo morso. Goloso e con un ripieno strepitoso, questa crostata è perfetta per un break più goloso in ufficio o a casa dopo una lunga giornata fuori. Non ci resta adesso che scoprire insieme la ricetta di questa meraviglia tutta da scoprire!

Crostata al cioccolato e castagne: ed è subito tisana, copertina e Netflix!

Prepareremo quindi una classica crostata al cioccolato con l’aggiunta sofisticata e sublime delle castagne per un gusto davvero esagerato!

Ricetta per una crostata

Tempo di preparazione: 45 minuti

Tempo di cottura: 45 minuti

Tempo totale: 1 ora e 30 minuti

Ingredienti:

Per la pasta frolla

300 grammi di farina 00

90 grammi di zucchero a velo

5 grammi di lievito per dolci

Un pizzico sale

Una scorza grattugiata di un limone

150 grammi di burro

1 uovo intero

1 tuorlo d’uovo

Per il ripieno

250 grammi di ricotta fresca vaccina

200 grammi di castagne cotte

100 grammi di zucchero semolato

1 uovo intero

Cannella in polvere (facoltativo)

150 grammi di cioccolato fondente fuso

Preparazione

Per prima cosa, per preparare la nostra crostata, realizza la pasta frolla. In una ciotola abbastanza capiente unisci la farina, lo zucchero a velo, il lievito, il pizzico di sale, la scorza del limone grattugiata e mescola per bene. Adesso, aggiungi anche l‘uovo intero, il tuorlo e comincia a impastare: dovrai ottenere un panetto di pasta frolla liscio e omogeneo. Poi avvolgilo con pellicola e fallo riposare in frigo. Occupati nel frattempo del ripieno. In un’altra ciotola versa la ricotta scolata per bene (meglio se per tutta la notte), lo zucchero, la cannella, l’uovo e le castagne frullate. Quando avrai ottenuto una crema omogenea, aggiungi anche il cioccolato fuso. Riprendi ora la pasta frolla e stendine 3/4 su una tortiera del diametro di 24 cm che avrai precedentemente, foderato, imburrato e infarinato. Versa quindi il ripieno e con la frolla che restante frolla, decora con le classiche strisce. Ora non ti resta che infornare in forno statico per circa 40-45 minuti a 180 gradi. Sforna, lascia intiepidire, spolverizza con abbondante zucchero a velo e la tua crostata è pronta!

Consiglio extra: per rendere la tua crostata ancora più invitante, puoi anche spolverizzarla con cacao amaro.