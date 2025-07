Da Temptation Island ad Uomini e donne: svelato chi sarà protagonista del trono classico

La nuova edizione di Uomini e donne andrà in onda ad inizio settembre 2025. Dopo il successo della precedente, la produzione sta lavorando per scegliere chi saranno i nuovi protagonisti. Come succede ogni anno, non mancheranno i vecchi volti del parterre femminile e maschile del trono over. Molti, solitamente, non avendo trovato l’amore si ripresentano nella nuova edizione con la speranza sempre accesa.

Nelle ultime settimane, a proposito del trono over, si è parlato con insistenza del ritorno di Ida Platano. Dopo la fine del percorso lo scorso anno potrebbe mettersi di nuovo in gioco. Al momento si tratta solo di un’indiscrezione, lei stessa non ha dato una conferma. Per quanto riguarda il trono classico, invece, da alcuni giorni circolano diverse voci. Secondo quanto riportato sul web, i prossimi protagonisti arriveranno direttamente da Temptation Island.

Uomini e donne, nel trono classico arriva un volto di Temptation Island: Maria De Filippi tenta il colpaccio

Mancano soltanto alcune settimane all’inizio delle registrazioni di Uomini e donne che, come ha riportato Lorenzo Pugnaloni sul suo canale Instagram, dovrebbero partire a fine agosto 2025. La messa in onda in chiaro arriverà, invece, a settembre. L’esperto del gossip ha anche rivelato, per quanto riguarda il trono classico, che sulla sedia rossa potrebbero arrivare alcuni protagonisti dell’ultima edizione di Temptation Island.

Il programma dei sentimenti è tornato quest’anno con una nuova edizione e, ad oggi, già tre coppie al falò di confronto si sono dette addio. Pugnaloni non ha riportato i nomi di chi potrebbe salire sul trono, dato che Temptation Island ancora deve terminare, ma non è neanche da escludere la presenza di un tentatore o di una tentatrice: “Potrebbero essere noti/teletrasportati direttamente dal tronco di Filippo Bisciglia”. L’esperto ha anche riportato che la produzione potrebbe aver già scelto due volti non conosciuti.

“Una ragazza pugliese di 24 anni e un ragazzo romano di 27“, ha detto, spiegando che i primi due tronisti non vip sarebbero stati già confermati, dando quindi per certa la notizia, mentre sono solo indiscrezioni la loro età e la provenienza. Per avere l’ufficialità bisognerà attendere la prima registrazione, quando attraverso le anticipazioni verranno fuori i nomi e probabilmente, come è successo lo scorso anno, sarà la stessa produzione del programma a confermarlo attraverso i profili social. Per il trono over, invece, oltre alla possibile presenza di Ida Platano, potrebbe fare ritorno Mario Cusitore, suo ex corteggiatore. Lui stesso aveva confermato di voler rimettersi in gioco.