Da quando strofino questo sui rubinetti il calcare non si forma più: ce l’hai già in casa, rimedio portentoso

Evitare il calcare sui rubinetti sarà una passeggiata con questo trucco: hai già ciò che ti serve in casa e non paghi neppure 1 euro!

Stare dietro alle faccende di casa non è mai compito semplice: bisogna eseguire quelle importanti giornaliere come pulizia del bagno, dei pavimenti e dell’ordine in generale, per poi considerare anche i divani, i tappeti, le lavatrici, lo stiraggio e il bucato. Insomma, ci vorrebbe una giornata di 48 ore al giorno per fare tutto! Ma se ci affidiamo ad alcuni trucchetti speciali, possiamo star sicuri che la fatica sarà 5 volte dimezzata.

Tra le varie pulizie, quella del bagno risulta fondamentale poiché è il luogo in cui albergano più batteri di tutta la casa. Non bisogna soltanto lavare il wc e il bidet, ma anche disinfettare la doccia, lavare il lavandino con annessa rubinetteria. Scommettiamo che anche voi abbiate proprio il problema del calcare sui rubinetti, ma noi vi concediamo un segreto unico nel suo genere.

Con un solo prodotto che avete già in casa non si formerà più e il risultato sarà a prova di diamante. Come? Proseguite con la lettura!

Addio calcare sui rubinetti: con un solo trucco speciale vedrai una brillantezza unica

Il calcare che si forma sul vetro della doccia e in particolare sui rubinetti del lavandino, così come del bidet, è un problema antiestetico non da poco conto. Consideriamo che si forma con l’acqua depositata sugli stessi, che al lungo andare genera la patina opaca biancastra che potrebbe macchiare a fondo il materiale. Troviamo tanti prodotti sia online che nei migliori negozi per articoli di casa, ma perché dover spendere cifre assurde quando in casa abbiamo già tutto ciò di cui abbiamo bisogno?

Un prodotto in particolare si rivela unico nel suo genere e vi diamo qualche indizio: con questo i panni diventano nell’immediato più bianchi, viene spesso impiegato anche come smacchiatore e in più usato in minima percentuale sulle piante tiene lontani gli insetti e gli afidi. Avete già capito di cosa parliamo? Ovviamente di lui, del classico sapone di Marsiglia!

Dal profumo delicato, rende morbidissimo il nostro bucato e promette un bianco a lenzuola e tovaglie davvero unico. Sapevate però che può essere usato anche come anti-calcare? Proprio così. Tutto ciò che bisogna fare è usarne uno puro, quindi non in combinazione con altre tipologie di saponi e in stato solido, quindi andranno bene le classiche saponette rettangolari. Preleviamone un pezzo tagliandolo con un coltello per poi iniziare a strofinarlo su tutta la rubinetteria.

Eseguiamo questo passaggio in modo accurato, pertanto spalmiamo abbondantemente sul rubinetto, sui due pomelli erogatori o sulla manovella nel caso in cui ne disponga solo una caldo/freddo. Medesimo gesto anche sulla rubinetteria della doccia e del bidet. Dopodiché con un panno in microfibra rimuoviamo l’eccesso opaco rimasto al di sopra ed eseguiamo la prova del nove: gettando al di sopra un po’ d’acqua, quest’ultima scivolerà e non si formerà il calcare. Eseguite questo passaggio almeno due volte a settimana per un bagno a prova di ospiti!