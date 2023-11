Da quando preparo questa tisana ‘hot’ non prendo più medicine contro il raffreddore: il naso è libero in pochi minuti

Basta preparare questa tisana ‘hot’ ed il raffreddore andrà via in pochissimi minuti! Niente più medicine per un naso sempre libero.

L’inverno è la stagione in cui la possibilità di incappare in raffreddori e malanni di stagione è sempre più alta. Ci si ritrova, non appena le temperature scendono sotto la media a cui siamo abituati, a dover fare i conti con mal di gola, mal di testa, dolori muscolari e soprattutto raffreddore. Quest’ultimi, anche se non gravi per la nostra salute generale, tendono ad essere molto fastidiosi (soprattutto il raffreddore) se perdurano nel tempo.

Vediamo insieme, allora, come poter evitare di cadere sempre nello stesso vortice che ci costringe a letto con i fazzoletti per asciugare il naso che cola, utilizzando solamente una tisana ‘hot’. Quest’ultima è semplice da preparare, economica e soprattutto efficace: potrete dire ‘addio’ al vostro raffreddore! Ecco come realizzarla.

Addio raffreddore: la tisana ‘hot’ che lo eliminerà definitivamente

Il raffreddore è uno dei malanni di stagione più comuni ed anche il più fastidioso da sopportare. Il naso cola continuamente, diventando sempre più rossiccio a causa dello sfregamento con i fazzoletti, la testa ci sembra essere sempre super pesante a causa dei muchi accumulati, ci si sente storditi. E la gola tende a pizzicare di continuo! Insomma, qualcosa di veramente fastidioso da affrontare.

Solitamente quando si ha un piccolo accenno di raffreddore si corre subito ai ripari imbottendosi di medicinali, anche senza prescrizione medica. Noi quest’oggi vogliamo farvi evitare tutto ciò (in fondo un abuso di medicinali può far male alla nostra salute) e farvi preparare una tisana ‘hot’ che vi consentirà di eliminare per sempre il raffreddore. Vediamo cosa ci occorre.

L’ingrediente che ci occorre per realizzare questa tisana è il peperoncino. Prima di vedere in che modo quest’ultimo riesca ad agire sul raffreddore e come poterla preparare, è bene sapere che non è l’unico ingrediente naturale in grado di eliminare il raffreddore. Per evitare di prenderlo è bene bere molta acqua, restare sempre ben idratati e soprattutto mangiare molta frutta (contenente vitamina C) e verdura (a foglie, ricca di acqua). In questo modo si limiteranno i danni.

Ebbene, il peperoncino è ottimo contro il raffreddore perché contiene la capsaicina, che è una sostanza che rende questo alimento un alleato perfetto contro raffreddore, sinusite e, in casi estremi, anche bronchite. Per realizzare questa incredibile tisana abbiamo bisogno di:

250 ml di acqua

mezzo cucchiaino di peperoncino in polvere

La prima cosa da fare è mettere l’acqua in un pentolino, calare al suo interno mezzo cucchiaino di peperoncino in polvere, e portare sul fuoco a fiamma bassa, per circa 10 minuti. Dopodiché possiamo filtrare il tutto e metterlo in un contenitore con chiusura ermetica. Prendiamo poi mezza tazza di acqua bollente e mettiamo al suo interno un cucchiaino di questo composto, giriamo e beviamo: sarà super efficace.

Ricordiamo inoltre che è solo un semplice rimedio naturale, ma che se il raffreddore persiste e diventa cronico, è bene sempre rivolgersi al proprio medico.