Prenditi cura del tuo viso col rullo di giada: avrai la pelle di porcellana

Chi è una vera skincare addicted sa bene quanto sia importante il rullo di giada, un accessorio beauty che di “accessorio” ha ben poco. Stiamo parlando, infatti, di un piccolo strumento che può fare realmente la differenza a lungo andare, come vi abbiamo raccontato in questo articolo. In poche parole, specialmente se non si ha tanto tempo a disposizione da dedicare a se stesse o non ci si può permettere trattamenti iper costosi, il rullo di giada oltre a offrire un trattamento viso profondo, con tonificazione della pelle e drenaggio linfatico, è la coccola rilassante della sera grazie alla quale si possono lasciare andare tutte le tensioni della giornata massaggiando le guance, la fronte e il resto del viso delicatamente.

Dotato di un’impugnatura comoda e di due rulli alle estremità, di diverse dimensioni, i primi a scoprire il ruolo centrale della giada per la cura delle pelle furono proprio i cinesi, tant’è che il rullo rientra a tutti gli effetti tra le pratiche orientali e della medicina cinese più antica. Per il popolo cinese, infatti, la giada è al contempo simbolo di perfezione e di immortalità, motivo per cui la usano da sempre così da mantenere la pelle il più a lungo possibile giovane.

Se non sai quale scegliere però per cominciare il tuo viaggio tra le magiche pratiche skincare orientali, niente paura: oggi vorremmo consigliarti un Rullo di Giada che ti fa una pelle di porcellana venduto assieme a un Gua Sha.

Rullo di giada e Gua Sha: provali una volta e non ne potrai più fare a meno

Se usati insieme e in maniera costante, il rullo di giada e il Gua Sha possono avere effetti eccezionali sulla tua pelle. Giusto per rendere l’idea, mentre il rullo di giada agisce fornendo una sensazione di raffreddamento sul viso, rassodandolo e alleviando al contempo le occhiaie, la pietra di origine cinese a forma di cuore in dotazione insieme al rullo (meglio conosciuta proprio come Gua Sha) è perfetto per modellare la mascella e gli zigomi per un effetto lifting totalmente naturale. Ma non solo.

Sia il rullo di giada che il Gua Sha, infatti, aiutano a stimolare la circolazione e a stringere i pori, un cruccio questo di tantissime donne ma che potrebbe avere i giorni contati grazie al Gua Sha e Rullo di Giada di BAIMEI. La costruzione robusta e il design ergonomico rendono sia la giada che il Gua Sha semplici da usare. Basta poi solo un piccolo massaggio per notare dei netti miglioramenti dell’incarnato che sarà liscio, levigato e radioso.

Come massaggiare il viso con il Rullo di Giada e il Gua Sha

Ma sai come realizzare un perfetto massaggio? Innanzitutto, il massaggio deve essere una coccola a tutti gli effetti, motivo per cui è bene che il movimento, per evitare arrossamenti e irritazioni (all’ordine del giorno poi con le pelli sensibili) sia il più delicato, calibrato e gentile possibile. Detto questo, per prima cosa detergi la pelle, applica poi il siero o la crema viso su tutto il volto e anche il collo: in questo modo il Gua Sha non creerà fastidiose “frizioni” e scivolerà alla perfezione.

Ora sei pronta per iniziare il massaggio vero e proprio. Parti dalla parte posteriore del collo, usando la parte superiore della pietra a forma di cuore, e falla scivolare con movimenti dal basso verso l’alto fino all’attaccatura dei capelli. Dopodiché passa ai lati del collo, arrivando fino alla clavicola e all’orecchio. Solo alla fine dedicati alla parte anteriore del collo includendo anche il mento.

Da qui poi sali fino alla mandibola con la parte più ampia della pietra stendendo per bene la pelle. Ora è il turno delle guance: con movimenti dal basso verso l’alto sempre, anche in questo caso stendi la pelle arrivando fino all’attaccatura del naso. Prosegui quindi coccolando l’arcata sopracciliare, con un movimento dall’interno all’esterno così da stimolare per bene la circolazione. Ora non ci resta che massaggiare la fronte. Sempre con la parte più lunga della pietra, parti dalle sopracciglia e procedi fino all’attaccatura dei capelli.

Completa quindi il massaggio passando delicatamente il rullo di giada su tutto il viso sempre con movimenti delicati dal basso verso l’alto. Per comodità parti sempre dal collo e poi risali fino alla fronte, prestando in questo caso particolare attenzione proprio alla zona del contorno occhi per ridurre borse e occhiaie. se la pelle dovesse essere abbastanza arrossata non ti preoccupare, è del tutto normale e anzi indica che il massaggio è stato eseguito alla perfezione. Ricorda però di lavare il Gua Sha dopo la fine di ogni massaggio col sapone neutro.

Realizzati a mano con pietra di giada 100% autentica, questo piccoli strumenti rivoluzionari ti conferiranno un aspetto più disteso e rilassato. Per un effetto wow però, se hai tempo dedicati 5 minuti al mattino appena sveglia, in alternativa puoi anche effettuare il massaggio la sera prima di andare a letto così da distendere i nervi lasciando andare tutte le tensioni della giornata. Fidati, brillerai di luce propria anche nella giornata più buia.

