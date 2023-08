Cos’è il “rullo di giada” e quali sono i benefici per il viso: spopola anche tra le star

Il rullo di giada è lo strumento per la skincare del viso che sta spopolando anche tra le star. Come funziona e i suoi benefici.

Si fa sempre più attenzione a prendersi cura della pelle del viso e del collo. Per frenare il tempo che passa e i segni che appaiono sull’epidermide, per distenderla e farla apparire più luminosa, oppure semplicemente per concedersi una coccola dopo una giornata stancante. Uno strumento utilissimo per tutti questi scopi (e diversi altri) è il rullo di giada, che sta spopolando anche fra le star. Di che si tratta e come funziona?

Cos’è il rullo di giada e i benefici: lo strumento immancabile per la skincare

Il rullo di giada è un massaggiatore per il viso: ne esistono diversi modelli, anche molto basici ed economici. Nella cultura cinese questa pietra preziosa simboleggia diverse caratteristiche come la nobiltà, la perfezione, la costanza e l’immortalità. Secondo la filosofia cinese la pietra di giada era inoltre in grado di assicurare la vita eterna.

Le donne asiatiche impiegano il rullo di giada da anni per prendersi cura della propria pelle rendendola luminosa, morbida e conferendole un aspetto più giovane e sano. Uno dei benefici principali dell’utilizzare la pietra di giada è la stimolazione della circolazione sanguigna: in questo modo anche il viso acquisirà più rossore velocemente. Un altro beneficio riscontrabile è l’azione lenitiva: dopo la depilazione o trattamenti come peeling o dermarolling, il rullo di giada allevia quelli che potrebbero essere i piccoli fastidi e dolorini derivanti dall’aver stressato un po’ la pelle.

Ancora, serve per tonificare i muscoli facciali e del collo: proprio la tensione fa formare le rughe e così, se questo strumento viene utilizzato ogni giorno, la pelle apparirà più distesa. Con il rullo di giada si stimola anche il sistema linfatico per un effetto detox e drenante, soprattutto sul contorno occhi. Dopo una giornata di lavoro, infine, il rullo di giada distende la pelle e riduce lo stress che potrebbe essere apparso in volto.

Come eseguire il massaggio correttamente: i movimenti da fare su viso e collo

I movimenti vanno fatti andando dall’interno verso l’esterno e dal basso verso l’alto (mai al contrario), proprio perché in questo modo si stimolano la circolazione e il sistema linfatico. Quindi, partire dalla zona del naso, massaggiare le guance fino alle tempie. Se ci sono delle rughe di espressione, le zampe di gallina o altro, insistere su queste.

L’importante è non fare tanta pressione dove non serve e premere più forte solo sulle zone come contorno labbra e contorno occhi, sempre senza esagerare. Anche il massaggio sul collo va fatto seguendo questi movimenti, quindi muovendo il rullo di giada dal basso verso l’alto e dalla base fino al mento. In questo modo la pelle del viso e del collo apparirà più compatta, rilassata e si avvertirà anche subito una piacevole sensazione di freschezza.

Si tratta di una pratica che possiamo eseguire tranquillamente a casa e che può diventare una preziosa alleata per la nostra beauty routine in combinazione ai giusti prodotti di skincare da scegliere in base alle esigenze dell’epidermide,