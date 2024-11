Fino ad ora hai utilizzato i cuori su whatsapp in maniera sbagliata. Scopri il loro significato

I colori dei cuori su whatsapp hanno un significato ben preciso? Ebbene sì, una delle applicazioni più utilizzate in assoluto nasconde dei significati ben precisi dietro le emoji e i cuori di tonalità diverse.

Sull’applicazione di whatsapp è possibile imbattersi in tantissime emoji, a partire dai classici e famosi smile fino ad arrivare a tutti quegli oggetti da poter utilizzare per creare un messaggio di testo più personalizzato e colorato.

Tra le varie emoji, sicuramente i cuori sono i più gettonati, specialmente tra le coppie e i rapporti di amicizia. Cosa rappresentano, però, i cuori colorati? Perché è possibile trovare il classico cuore rosso e addirittura l’inquietante cuore nero?

Ecco qual è il significato delle diverse tonalità dei cuori di whatsapp!

Cuori su whatsapp, il significato dei vari colori che forse non conosci

Il cuore tradizionale rosso rientra tra le emoji più utilizzate in assoluto, c’è chi però preferisce dare quel tocco in più al proprio messaggio aggiungendo un cuore colorato diverso dal solito.

Qual è il significato dei vari colori? Il cuore rosso, colore tradizionale, rappresenta il romanticismo e la sua passione. Diverso dal cuore arancione, utilizzato perlopiù per un rapporto di amicizia. Il cuore giallo rappresenta un amore puro, sincero e può essere utilizzato anche tra amici.

Il cuore verde rappresenta la fiducia e la speranza, se non anche l’amore per la natura; quello blu è legato alla fiducia. Il significato del cuore viola è legato all’amore proibito. Il cuore nero, invece, rappresenta il dolore.

Per la perdita di qualcuno o per mandare un messaggio di condoglianze, bisognerebbe usare il cuore bianco. Il cuore marrone, secondo i più, sembrerebbe essere stato realizzato per motivi di inclusione.

Oltre ai colori ovviamente esistono anche i cuori con dettagli particolari. Quello con le fiamme rappresenta un amore appassionato, mentre il cuore fluttuante riguarda l’innamoramento.

Il cuore con il battito cardiaco, invece, rappresenta proprio la sensazione che si prova quando si sta con la persona amata; il cuore che ruota, invece, è simbolo di una persona innamoratissima. Le scintille sul cuore rappresentano un sentimento che genera illusione, mentre le frecce sono collegate a Cupido.

Se consideri l’amore come un vero e proprio regalo, ecco che il cuore da usare è quello con il fiocco. Il cuore spezzato, ovviamente, rappresenta una rottura, mentre il cuore con la benda è legato a un sentimento in fase di guarigione.

Ovviamente questi sono i significati che sono stati dati dagli utenti in maniera molto generica, si possono utilizzare le emoji che si preferiscono e associare a ognuna di loro il significato che preferiamo!