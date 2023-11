Cucinare la pancetta nella friggitrice ad aria? Potrebbe essere un grave errore

Un esperto alimentare ha emesso un avviso sanitario urgente per la cottura della pancetta nella friggitrice ad aria: ecco l’errore da non fare

Le friggitrici sono di gran moda in questi giorni e hanno preso il sopravvento nelle cucine di tutto il paese: molte persone la adorano perché rappresenta un modo efficiente dal punto di vista energetico per cucinare pasti come la colazione inglese completa e gli arrosti, ma a quanto pare non dovresti usarla per la pancetta.

Un esperto alimentare ha emesso un avvertimento contro l’inserimento delle fette di carne nella friggitrice ad aria, poiché può essere pericoloso. Inoltre, questo strumento potrebbe impiegare più tempo per cuocerla, se ne stai preparando una grande quantità. Di seguito, ecco cosa dicono gli esperti sull’errore da non fare per tutelare la salute.

Attenzione a cuocere la pancetta nella friggitrice ad aria: ecco perché farebbe male

Cucinare con la friggitrice ad aria può essere un ottimo modo per gustare piatti sani e deliziosi, ma ci sono alcuni errori comuni da evitare in particolare quando si cucina la pancetta. La dietista Brenda Peralta ha messo in allarme coloro che utilizzano lo strumento innovativo per cucinare anche carni grasse come il bacon. Ha infatti così detto a Yahoo: “È un alimento grasso e quando viene cotto in una friggitrice ad aria, il grasso può gocciolare e causare fumo o schizzi. Ciò può rendere difficile la cottura uniforme della pancetta e può anche produrre molto fumo e odori.” Brenda ha continuato dicendo che puoi correre il rischio che la tua pancetta sia poco cotta, il che può portare ad un’intossicazione alimentare.

Cuocere la pancetta nella friggitrice dunque, può essere pericoloso a causa dell’accumulo di grasso, che può provocare fumo. Se lo strumento culinario inizia a fumare, può riempire la tua cucina con l’odore di cibo bruciato. Nel contempo, anche la pancetta cotta non ha un aspetto esteticamente gradevole su un piatto. La dietista ha detto che può anche richiedere molto tempo utilizzare una friggitrice per una grande quantità di bacon.

“Il cestello della friggitrice potrebbe non essere abbastanza grande da contenere una grande quantità di pancetta. Ciò può rendere difficile cucinare molta pancetta in una volta, il che può essere scomodo se stai cucinando per un gruppo.” Una quantità eccessiva di cibo può rendere difficile la corretta circolazione dell’aria calda, con il risultato di una cottura non uniforme, in cui alcuni alimenti risultano poco cotti mentre altri diventano eccessivamente croccanti o addirittura bruciati. Per ottenere risultati migliori, è meglio cuocere gli alimenti in piccoli lotti.

Affinché l’aria calda circoli correttamente intorno al cibo, è importante lasciare spazio sufficiente nel cestello della friggitrice. Evitare di affollare gli alimenti e assicurarsi che ci sia spazio sufficiente per una corretta circolazione dell’aria. Brenda ha spiegato: “Una striscia di pancetta è un alimento piccolo e delicato e può essere difficile da girare o rimuovere dal cestello della friggitrice senza romperlo.” Infatti, il sovraccarico del cestello della friggitrice ad aria può far sì che il cibo si attacchi, rendendo difficile la rimozione del cibo dal cestello una volta pronto e facendo sì che il cibo si sfaldi o si danneggi quando si cerca di rimuoverlo, rovinando la presentazione e la consistenza finale.