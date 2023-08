Crostata di patate cotta in padella: ripieno filante e sfiziosissimo, da portare anche al mare!

La crostata di patate cotta in padella è un ricetta gustosa e facile da fare. Perfetta da portare sotto l’ombrellone. Ecco come prepararla.

Quando non si ha nessuna voglia di cucinare, una ricetta con le patate è sempre una buona idea. Fanno bene e sono versatili, ci si può preparare davvero di tutto, come questa gustosissima crostata di patate cotta in padella. Prepararla è facile e veloce ma il risultato è garantito. Non serve usare il forno (con questo caldo è proprio una vera tortura!) ma sono sufficienti pochi minuti di cottura sul fornello. Ecco come si prepara questa bontà che si può gustare a casa, durante una gita fuori porta, in ufficio o anche al mare.

Crostata di patate cotta in padella: ingredienti e preparazione

La crostata di patate cotta in padella è un piatto unico adatto a grandi e piccini. Il suo ripieno filante e sfizioso piacerà a tutti! Inoltre è una vera e propria ricetta svuota frigo perché può essere farcita con ciò che si ha già in casa: salame, mortadella, speck, verdure, funghi e chi più ne ha più ne metta. Insomma basta solo avere un po’ di fantasia.

Questa versione, che è la ricetta base, prevede l’utilizzo di mozzarella fiordilatte e prosciutto cotto per la farcitura. Ecco gli ingredienti per prepararla:

300 g di patate

100 g di farina 00

un uovo

un cucchiaino di sale

150 g di mozzarella fiordilatte

100 g di prosciutto cotto

Per quanto riguarda la preparazione, la prima cosa da fare è lavare, sbucciare e tagliare a pezzetti le patate. Quindi lessarle in acqua bollente. Una volta ottenuta una consistenza morbida, si potranno schiacciare con uno schiacciapatate. In una ciotola unire alle patate l’uovo, il sale e la farina, quindi mescolare per bene. Dopodiché aggiungere la mozzarella e il prosciutto cotto tagliati a pezzetti e mescolare ancora. Riporre il composto in una padella oleata e in superficie spolverare con del pane grattugiato.

La genialità di questa crostata di patate è che viene cotta in padella: basteranno circa 7 minuti per lato e il gioco è fatto. Chi vuole può comunque cuocere la crostata di patate in forno a 180° per 20 minuti circa. Inoltre, come abbiamo visto, questa torta salata si può farcire come si preferisce, così anche al mare si potrà gustare ogni giorno una crostata di patate diversa ma sempre super gustosa. Una sorta di gateau di patate alternativo, facile e veloce da preparare, da gustare da soli o da condividere con chi si ama.