Croccanti fuori morbidi dentro | i biscotti più virali del momento

Friabili e dal cuore cremoso, non i soliti biscotti, questi Nutellotti spopolano sul web conquistando chiunque!
Hai presente quei biscotti che non fanno in tempo a uscire dal forno che sono già finiti? Ecco, i nutellotti sono proprio questo, semplici, veloci e con un cuore cremoso che conquista tutti. Non servono abilità da pasticcere, solo voglia di sporcarti un po’ le mani e goderti il profumo che invade la cucina.
La cosa bella dei nutellotti è che ti bastano davvero pochissimi ingredienti, quelli che probabilmente hai già in dispensa, non devi fare lievitare nulla e non devi impastare per ore. Beh fidati, è una di quelle ricette furbe che ti risolvono il dolce all’ultimo minuto, ma che fanno sembrare che tu ci abbia messo un’infinità di tempo e amore.
Nutellotti: i biscotti più veloci, facili e golosi del web!
Insomma credimi, una volta provati i nutellotti, li rifarai mille volte. Sono quei biscotti che ti fanno sorridere solo a guardarli, perfetti per un caffè tra amiche, una merenda golosa o semplicemente per coccolarti. Non ti resta quindi che provarli, quindi allaccia il grembiule e iniziamo a prepararli subito!
Tempo di preparazione: 15 minuti
Tempo di cottura: 10 minuti in forno preriscaldato ventilato a 180 gradi
Ingredienti per i nutellotti
Per circa 40 nutellotti
- 360 g di nutella
- 2 uova
- 300 g di farina 00
- Nutella q.b. per decorare
- Frutta secca a scelta q.b. per decorare (facoltativo)
Come si preparano i nutellotti
- Allora, iniziamo versando in una ciotola grande la nutella e le uova. Prendi poi una forchetta o una spatola e mescola bene fino ad quando il composto diventa bello omogeneo, tranquilla non ci vuole molto, vedrai che si amalgamano subito.
- A questo punto aggiungi la farina poco alla volta e non buttarla tutta in una volta, così lavori meglio l’impasto. Quando l’impasto diventa compatto, puoi anche impastare con le mani fino a risultare morbido ma non appiccicoso e se lo senti troppo molle, spolveralo con un po’ di farina.
- Ora formiamo le palline, quindi prendi un po’ di impasto e fai delle sfere grandi più o meno come una noce. Sistemale su una teglia rivestita di carta forno, lasciando un po’ di spazio tra l’una e l’altra e poi con il dito o con il fondo di un cucchiaino fai una piccola fossetta al centro di ogni pallina. Non devi bucarle, solo creare un solco dove poi metteremo la nutella.
- Inforna i biscotti nel forno già caldo a 180 gradi ventilato per circa 10 minuti e vedrai che si gonfiano leggermente restando morbidi. Non cuocerli troppo, altrimenti perdono la loro bontà speciale, quindi quando saranno pronti, lasciali raffreddare un attimo. Poi, con un cucchiaino o una sac a poche, riempi la fossetta con un po’ di nutella e se vuoi, aggiungi sopra un pezzetto di nocciola, una mandorla o quello che ti piace, vedrai che i tuoi nutellotti spariranno in un attimo. E se ti piacciono ricette veloci come questa per coccolarti anche dopo cena, prova pure questa torta in tazza e i biscotti alla vaniglia, vedrai che successo irresistibile. Buon appetito!