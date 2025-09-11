Croccanti fuori morbidi dentro | i biscotti più virali del momento

Friabili e dal cuore cremoso, non i soliti biscotti, questi Nutellotti spopolano sul web conquistando chiunque! Hai presente quei biscotti che non fanno in tempo a uscire dal forno che sono già finiti? Ecco, i nutellotti sono proprio questo, semplici, veloci e con un cuore cremoso che conquista tutti. Non servono abilità da pasticcere, solo voglia di sporcarti un po’ le mani e goderti il profumo che invade la cucina. La cosa bella dei nutellotti è che ti bastano davvero pochissimi ingredienti, quelli che probabilmente hai già in dispensa, non devi fare lievitare nulla e non devi impastare per ore. Beh fidati, è una di quelle ricette furbe che ti risolvono il dolce all’ultimo minuto, ma che fanno sembrare che …

Hai presente quei biscotti che non fanno in tempo a uscire dal forno che sono già finiti? Ecco, i nutellotti sono proprio questo, semplici, veloci e con un cuore cremoso che conquista tutti. Non servono abilità da pasticcere, solo voglia di sporcarti un po’ le mani e goderti il profumo che invade la cucina.

La cosa bella dei nutellotti è che ti bastano davvero pochissimi ingredienti, quelli che probabilmente hai già in dispensa, non devi fare lievitare nulla e non devi impastare per ore. Beh fidati, è una di quelle ricette furbe che ti risolvono il dolce all’ultimo minuto, ma che fanno sembrare che tu ci abbia messo un’infinità di tempo e amore.

Nutellotti: i biscotti più veloci, facili e golosi del web!

Insomma credimi, una volta provati i nutellotti, li rifarai mille volte. Sono quei biscotti che ti fanno sorridere solo a guardarli, perfetti per un caffè tra amiche, una merenda golosa o semplicemente per coccolarti. Non ti resta quindi che provarli, quindi allaccia il grembiule e iniziamo a prepararli subito!

Tempo di preparazione: 15 minuti

Tempo di cottura: 10 minuti in forno preriscaldato ventilato a 180 gradi

Ingredienti per i nutellotti

Per circa 40 nutellotti

360 g di nutella

2 uova

300 g di farina 00

Nutella q.b. per decorare

Frutta secca a scelta q.b. per decorare (facoltativo)

Come si preparano i nutellotti