Torta tutto in tazza pronta in 5 minuti, la merenda perfetta per un pomeriggio leggerissimo

È inutile negare che siamo già agli sgoccioli di un’estate davvero molto lunga, motivo per cui sulle nostre tavole stanno già tornando tantissimi elementi tipici della stagione autunnale. Un esempio pratico per capire quanto stiamo dicendo è rappresentato proprio da questa torta in tazza.

Si tratta di una ricetta pratica e veloce che possiamo realizzare in pochissimi minuti e che, senza ombra di dubbio, lascerà tutti senza parole. Inoltre, questo è uno di quei dolci che puoi preparare durante tutto l’anno, anche in vista dell’inverno, così da rendere la stagione speciale.

Torta in tazza, la ricetta che si fa in meno di 5 minuti

Ebbene sì, come abbiamo avuto modo di spiegare precedentemente, la preparazione di questo dolce è davvero molto semplice perché non dobbiamo fare altro che mettere tutti gli ingredienti necessari in tazza. Inoltre, un dettaglio importante da sapere è che possiamo aggiungere all’interno anche delle gocce di cioccolato. Non a caso, questo è uno di quei dolci che puoi preparare durante la stagione invernale e che rappresenta sempre un successo per una buona merenda leggera ma golosa.

Gli ingredienti che ci serviranno per una singola tazza, dunque, sono i seguenti:

3 cucchiai di latte,

2 cucchiaini di zucchero,

2 cucchiaini di olio di semi,

4 cucchiai di farina,

mezzo cucchiaino di lievito per dolci,

un pizzico di sale,

gocce di cioccolato.

Ecco come preparare la torta in tazza

Come abbiamo indicato precedentemente, le dosi sono da intendere per una sola porzione, quindi questo passaggio va ripetuto se volete prepararne di più. Non dobbiamo fare altro che mettere all’interno della tazza lo zucchero, il lievito e la farina, poi aggiungere il latte e l’olio di semi. Mescoliamo insieme gli ingredienti finché non avremo ottenuto un impasto molto cremoso; se dovesse risultare troppo compatto, aggiungete ancora un po’ di latte, ma senza esagerare.

Infine, arricchiamo l’impasto aggiungendo anche le gocce di cioccolato e un pizzico di sale. Non resta che cuocere in forno a microonde per due minuti alla massima potenza. Una volta pronta, lasciamo intiepidire prima di gustare il nostro dolce.

La torta in tazza, alias Mug Cake, è subito pronta per allietare i nostri pomeriggi di fine estate e inizio autunno.