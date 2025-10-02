Croccanti fuori, mare dentro | polpette così spariscono subito

Polpette di gamberi: così buone che spariscono subito, nessuno resiste al sapore del mare servito in modo così sfizioso e croccante!

Ci sono piatti che fanno sempre piacere appena arrivano in tavola e queste polpette di gamberi sono proprio così, super croccanti, dorate e con quel cuore morbido che sa di mare. Ti dico la verità, ogni volta che le preparo non fanno in tempo a raffreddarsi, che spariscono una dietro l’altra e non solo tra i bambini!

La cosa bella è che ti servono davvero pochi ingredienti, tutti semplicissimi. Parliamo infatti di gamberi freschi, un po’ di pane, uova, formaggio e via, il gioco è fatto. Niente di complicato, niente di lungo, solo gusto puro che ti conquista già al primo morso e credimi che sentirai subito quell’aroma inconfondibile che profuma di mare.

Polpette di gamberi: buone come quelle della nonna!

Insomma, io dico sempre che sono la ricetta perfetta per stupire senza stress. Queste polpette di gamberi sono ideali come antipasto, aperitivo o secondo piatto diverso dal solito. Allora che dici, vogliamo provarle? Dai, allaccia il grembiule, scalda l’olio e iniziamo subito!

Tempo di preparazione: 10 minuti

Tempo di cottura: 5 minuti

Ingredienti per le Polpette di gamberi

Per 4 persone

600 g di gamberi puliti

4 uova

140 g di parmigiano grattugiato

1 spicchio di aglio

Prezzemolo q.b.

40 g circa di pangrattato

Olio di semi di girasole q.b.

Come si prepara le Polpette di gamberi