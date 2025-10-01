Più facile di così non si può | merluzzo e patate fanno un capolavoro

Merluzzo in umido con le patate: lascia stare quello bollito o al forno, fallo così che è un capolavoro a cui non si può resistere!
Ti dico la verità, il merluzzo in umido con le patate è uno di quei piatti che non ti stanca mai. Altro che il pesce triste e bollito, qui parliamo di un capolavoro di quelli che ti fanno fare un bis dopo l’altro. È semplice da fare, ma il risultato è così buono che ti sembra di aver passato ore ai fornelli, fidati, quando lo porti in tavola sparisce in un attimo.
La cosa bella? Pochi ingredienti, tutti genuini, quelli che spesso abbiamo già in dispensa, solo pomodori, cipolla, patate, un po’ di vino bianco per sfumare e ovviamente il merluzzo. Credimi, è proprio questa semplicità a renderlo speciale, poi scegli tu, se ti piace un gusto piccantino, puoi aggiungere del peperoncino fatto sta che credimi, ti lecchi i baffi!
Merluzzo in umido con le patate: una ricetta semplice ma irresistibile!
E allora che dici? Ti va di provare insieme questa bontà? Non ti serve chissà cosa, giusto il tempo di affettare un paio di patate, aprire i pelati e il gioco è fatto. Allaccia il grembiule quindi, accendi i fornelli e prepariamo insieme questo merluzzo in umido con le patate, ti conquisterà al primo assaggio fidati. Iniziamo!
Tempo di preparazione: 20 minuti
Tempo di cottura: 1 ora circa in totale
Ingredienti per il Merluzzo in umido con le patate
Per 4 persone
- 700 g di filetti di merluzzo
- 3 patate
- 2 spicchi di aglio
- 1 cipolla
- 500 g di pomodori pelati
- Prezzemolo q.b.
- Sale q.b.
- 1 peperoncino
- Un bicchiere di vino bianco secco
- Olio extravergine d’oliva q.b.
Come si prepara il Merluzzo in umido con le patate
- Per prima cosa, sbuccia le patate e tagliale a rondelle non troppo spesse così cuociono in modo omogeneo. Ora prendi una bella padella larga, versa un po’ di olio e lascia rosolare la cipolla tagliata sottile insieme agli spicchi di aglio schiacciati e al peperoncino.
- Quando la cipolla è diventata trasparente, aggiungi i pomodori pelati schiacciati grossolanamente con la forchetta. Lascia insaporire un paio di minuti, poi sfuma con il vino bianco e lascia evaporare l’alcool!
- A questo punto unisci le patate a rondelle, mescola bene e copri con un mestolo di acqua calda o, meglio ancora, un po’ di brodo se l’hai pronto. Abbassa la fiamma e lascia andare piano piano, così le patate diventano morbide e prendono tutto il gusto del sughetto, ci vorranno circa 30-35 minuti.
- Quando le patate saranno quasi cotte, aggiungi i filetti nella padella, sistemandoli con delicatezza e coprili con il sugo. Aggiusta di sale, e dai un’ultima mescolata leggera, lasciando cuocere per altri 15-20 minuti a fiamma bassa. Alla fine, aggiungi una bella spolverata di prezzemolo fresco tritato e via in tavola! Il tuo merluzzo in umido con le patate è pronto da gustare e per il sughetto mi raccomando non dimenticare il pane, perché la scarpetta ci vuole eccome! E se ami piatti gustosi e speciali come questo, prova anche il pollo alla cacciatora, un’altra specialità facile da fare, buono da leccarsi i baffi. Buon appetito!