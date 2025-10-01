Più facile di così non si può | merluzzo e patate fanno un capolavoro

Merluzzo in umido con le patate: lascia stare quello bollito o al forno, fallo così che è un capolavoro a cui non si può resistere! Ti dico la verità, il merluzzo in umido con le patate è uno di quei piatti che non ti stanca mai. Altro che il pesce triste e bollito, qui parliamo di un capolavoro di quelli che ti fanno fare un bis dopo l’altro. È semplice da fare, ma il risultato è così buono che ti sembra di aver passato ore ai fornelli, fidati, quando lo porti in tavola sparisce in un attimo. La cosa bella? Pochi ingredienti, tutti genuini, quelli che spesso abbiamo già in dispensa, solo pomodori, cipolla, patate, un po’ di vino bianco …

Ti dico la verità, il merluzzo in umido con le patate è uno di quei piatti che non ti stanca mai. Altro che il pesce triste e bollito, qui parliamo di un capolavoro di quelli che ti fanno fare un bis dopo l’altro. È semplice da fare, ma il risultato è così buono che ti sembra di aver passato ore ai fornelli, fidati, quando lo porti in tavola sparisce in un attimo.

La cosa bella? Pochi ingredienti, tutti genuini, quelli che spesso abbiamo già in dispensa, solo pomodori, cipolla, patate, un po’ di vino bianco per sfumare e ovviamente il merluzzo. Credimi, è proprio questa semplicità a renderlo speciale, poi scegli tu, se ti piace un gusto piccantino, puoi aggiungere del peperoncino fatto sta che credimi, ti lecchi i baffi!

Merluzzo in umido con le patate: una ricetta semplice ma irresistibile!

E allora che dici? Ti va di provare insieme questa bontà? Non ti serve chissà cosa, giusto il tempo di affettare un paio di patate, aprire i pelati e il gioco è fatto. Allaccia il grembiule quindi, accendi i fornelli e prepariamo insieme questo merluzzo in umido con le patate, ti conquisterà al primo assaggio fidati. Iniziamo!

Tempo di preparazione: 20 minuti

Tempo di cottura: 1 ora circa in totale

Ingredienti per il Merluzzo in umido con le patate

Per 4 persone

700 g di filetti di merluzzo

3 patate

2 spicchi di aglio

1 cipolla

500 g di pomodori pelati

Prezzemolo q.b.

Sale q.b.

1 peperoncino

Un bicchiere di vino bianco secco

Olio extravergine d’oliva q.b.

Come si prepara il Merluzzo in umido con le patate