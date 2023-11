Cristina Scuccia e il drastico cambio look: cos’ha fatto ai capelli l’ex suora

Vi ricordate di Cristina Scuccia quando era suora e si presentava a The Voice? Beh oggi è completamente cambiata: ecco il cambio look.

La sua partecipazione come suora a The Voice nel 2014 la rese celebre. Una voce potente, un abito che non passa inosservato, e un destino tutto ancora da decidere. Suor Cristina, alias Cristina Scuccia, ha cambiato decisamente vita, ma non solo: il suo drastico cambiamento di look non è passato inosservato.

Cristina Scuccia ai tempi di The Voice, nel 2014, era conosciuta come Suor Cristina. La sua bellissima voce fu subito onorata al punto che vinse il talent show, e fu solo l’inizio. Negli anni infatti il saio e il velo, ai quali non aveva mai rinunciato nemmeno sotto i riflettori, le sono andati sempre più stretti fino alla decisione di cambiare vita. Vita nuova e look decisamente nuovo per lei che ha voluto rivoluzionare proprio tutto.

Cristina Scuccia cambia totalmente look: il taglio drastico con il passato si vede anche in questo

E’ passato meno di un anno da quando Cristina Scuccia ha confessato di aver deciso di cambiare vita. La donna ha detto addio ai voti e ha intrapreso la strada del mondo dello spettacolo, come aveva iniziato a fare partecipando, e poi vincendo, a The Voice. Ha rivelato infatti di essere spinta dalla voglia di mettersi in gioco e così ha anche partecipato al reality show L’Isola dei Famosi. Prima dell’estate il suo percorso in tv è finito, ma lei ha deciso di stupire ancora una volta con un cambio look drastico.

Cristina, dopo aver partecipato all’Isola dei Famosi, ha cambiato tutto e in vista della scorsa estate ha deciso di modificare il suo look puntando alla tendenza del momento. Dopo la svolta definitiva infatti ha voluto anche rinnovare il suo stile approfittando dell’occasione per modificare il suo hair look. L’ex suora ha così scelto di mettere da parte capelli lunghi e lisci, che le davano ancora l’aria da donna timorata di Dio, e di eccedere con qualcosa di più artistico.

La Scuccia ha infatti scelto di provare la tendenza delle boxer braids, ovvero le treccine attaccate alla testa, della grandezza XXL. Come una vera star infatti Cristina ha seguito la moda delle vip più famose del mondo e ha applicato qualche extension per rendere le sue treccine bionde ancora più lunghe. Oltre all’acconciatura ha infatti osato con il colore puntando su un biondo dorato e lasciando solo le radici del suo colore naturale. In molti hanno apprezzato il suo look commentando in maniera positiva gli scatti condivisi su Instagram. Non sono mancati ovviamente gli haters che hanno sottolineato come l’ex suora avesse voluto imitare Elodie. E voi che ne pensate?