Crepes di spinaci, la ricetta più gustosa dell’estate: con soli 75 kcal

Le crepes di spinaci sono davvero facili da realizzare. In pochi minuti, si potrà gustare un piatto gustosissimo.

Con l’arrivo dell’estate, si tende a introdurre delle modifiche sostanziali all’interno della propria dieta. Le temperature eccessive, infatti, incidono pesantemente sul senso di fame. Il consumo di gelati e bibite zuccherate aumenta, mentre diminuisce quello di cibi considerati più salutari. Fortunatamente, ci sono anche delle ricette sane e buonissime per combattere il caldo implacabile.

In particolare, ne esiste una a base di spinaci che può essere molto utile anche per far avvicinare i bambini al mondo delle verdure. È gustosa, con pochi ingredienti e facile da realizzare. Dopo averla provata, sarà impossibile farne a meno.

Le crepes di spinaci sono irresistibili: tutti i passi per prepararle

Le verdure possono essere utilizzate per realizzare incredibili piatti. Solitamente, si tende a mettere al primo posto i carboidrati, ma bastano pochi ingredienti per trasformare tutti i cibi in una vera e propria esplosione di sapori. La ricetta di oggi consente di preparare delle ottime crepes di spinaci.

Si tratta di una pietanza versatile, adatta a tante occasioni e contenente solo 75 calorie. Per il basso apporto calorico, può essere inserita con tranquillità all’interno di ogni regime dietetico.

Ingredienti

180 g di farina 00

130 g di spinaci (foglie tenere)

180 g di latte (vaccino o vegetale)

1 uovo

Mezzo cucchiaino di sale

Pepe

500 g di ricotta

30 g di noci

Procedimento

La prima cosa da fare è quella di occuparsi degli spinaci. Le foglie vanno lavate accuratamente, anche con un pizzico di bicarbonato, in modo da rimuovere tutta la terra presente. Subito dopo, si devono posizionare all’interno di un frullatore a immersione, con l’aggiunta di un uovo. In seguito al condimento, realizzato con un cucchiaino di sale e un pizzico di pepe, si può procedere con l’inserimento della farina e del latte.

A questo punto, è possibile frullare tutto per ottenere un composto liscio e omogeneo. Anche il metodo di cottura è molto semplice. Basta scaldare una padella antiaderente e versare il liquido ottenuto in precedenza. Si consiglia di muovere l’utensile per ottenere una forma rotonda, senza zone scoperte.

Fatto questo, la futura crepes di spinaci va lasciata raffreddare, sia da un verso che dall’altro. Una volta ottenuta una base solida, si può procedere con la ricotta che va spalmata con decisione. Le noci, il sale e il pepe completeranno il tutto. In base alle proprie preferenze, è possibile piegare il risultato finale in due parti o in quattro. Esternamente, se lo si desidera, possono essere rifinite in molti modi diversi.