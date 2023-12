Cremosa più che mai e dal sapore super avvolgente: è il vero comfort food che non può mancare in tavola questo inverno

C’è un comfort food che non può mancare a tavola in inverno. È una pietanza cremosa più che mai e dal sapore avvolgente.

Fa bene all’essere umano e al pianeta, mangiare secondo la stagione ci consente di poter gustare quei cibi più gustosi, meno costosi e anche più adatti alle nostre esigenze nutrizionali. In particolare, c’è una pietanza super buona da preparare a casa.

Tutti i medici e nutrizionisti sottolineano l’importanza di mangiare cibi di stagione, questo perché non solo sono più buoni quando vengono raccolti maturi, anche perché sono più ricchi di vitamine e soddisfano meglio le esigenze nutrizionali di ogni persona. Detto ciò, ci sono moltissimi alimenti che si possono consumare durante l’anno.

Per quanto riguarda i mesi più freddi dell’anno, è importante cercare quei piatti che riescono a riscaldare il corpo e allo stesso tempo sono gustosi e leggeri per affrontare al meglio la quotidianità. Su TikTok sta spopolando la ricetta di un comfort food da mangiare in inverno. È una pietanza buonissima e facile da realizzare.

Comfort food inverno: la ricetta

Sul web si possono trovare moltissimi consigli per quanto riguarda l’alimentazione e le ricette da preparare in casa. Uno dei piatti più gustosi è stato consigliato da Cucina Botanica, la quale ha pubblicato sul suo profilo TikTok un video su come preparare il comfort food per l’inverno.

Stiamo parlando della buonissima vellutata con funghi e patate arrosto, deliziosa da mangiare in famiglia per farsi avvolgere dal suo sapore che richiama la stagione autunno/inverno. È un piatto molto semplice che potrebbe prepararlo chiunque, anche coloro che non sono dei cuochi provetti.

Per prima cosa tagliare le patate, i funghi e i porri, condirli con olio e sale e poi metterli a cuocere in forno. Una volta cotti, metterli in una pentola e versarci su del brodo vegetale e poi iniziare a frullare fin quando il composto diventa cremoso. A chi piace, all’interno è possibile aggiungere anche un po’ di panna vegetale.

La vellutate è possibile accompagnarla con i crostini di pane. Questi si possono comprare al supermercato già pronti, ma si possono anche preparare a casa facilmente facendoli saltare in padella. In questo modo si avrà una pietanza buonissima e ricca di vitamine.