Crema antirughe per il contorno occhi: quali sono le migliori per un effetto perfetto

Il contorno occhi richiede un trattamento differente con crema antirughe apposita che vada a minimizzare le classiche zampe di gallina.

La zona degli occhi è molto sensibile quindi non andrebbe trattata con la classica crema viso idratante ma con un prodotto apposito, pensato e studiato per il contatto con gli occhi. Altra questione poi riguarda il beneficio che non è solo per rughe e segni del tempo ma anche per le imperfezioni tipiche di questa zona.

Di creme contorno occhi ce ne sono diverse, scegliere non è sempre facile e si possono anche abbinare con il siero, un prodotto rivitalizzante che ne massimizza l’effetto benefico.

Crema contorno occhi: quale scegliere

La crema contorno occhi è studiata con una maggiore sensibilità perché l’area di contorno agli occhi è molto delicata, la pelle è più sottile, quindi più esposta, può avere problemi di irritazione e di altro tipo, quindi va bene combattere borse, occhiaie e rughe ma bisogna farlo nel modo giusto.

Non è solo questione di età ma anche di stress e altri problemi, la pelle va incontro all’invecchiamento ma anche la questione genetica fa la sua parte. Quindi è da considerare anche il proprio fabbisogno, non per tutti occorre lo stesso prodotto. Le creme che aiutano la produzione di collagene sono sicuramente efficaci per chi ha problemi di imperfezioni legate all’età, quindi è importante valutare questo effetto anti age che consente di avere la pelle più liscia. Bisogna considerare anche altro, ad esempio la protezione solare. Le creme devono avere un filtro SPF perché anche in inverno i raggi sono pericolosi e causano segni molto evidenti come le rughe. Da notare anche la presenza degli antiossidanti che in questa parte del corpo fanno il loro lavoro, riducono le occhiaie e anche le borse.

Tra gli ingredienti a cui puntare c’è anche l’acido ialuronico che permette di ottimizzare l’idratazione, la vitamina C è un componente importante per chi soffre di occhiaie evidenti. Ci sono poi anche sostanze particolari come la bava di lumaca o il veleno d’api che aiuterebbero a stimolare i principi attivi dell’organismo ma sono anche molto costose. Per una pelle compatta, il retinolo è eccellente. Anche le creme a base naturale sono molto utili come calendula, camomilla e simili con effetto distensivo.

Tra le migliori sul mercato c’è Rylastil Hydrotenseur per il contorno occhi laddove ci siano molte rughe, con effetto riempitivo; Crema a bava di lumaca perché ricca di peptidi e vitamine, costa ma i benefici sono eccellenti; Effemme cosmetica per l’acido ialuronico che combatte anche il gonfiore.