Crema antirughe e crema solare, quello che devi sapere

Con l’arrivo dell’estate alla crema antirughe si aggiunge quella solare, fondamentale per proteggere la pelle dagli effetti del sole.

Uno dei dubbi che attanaglia molte donne con l’arrivo delle belle giornate riguarda la crema antirughe e quella solare, quale va messa prima e quale dopo? Come bisogna proteggersi dal sole e allo stesso tempo prevenire i segni dell’invecchiamento con una buona azione antiossidante? E’ importante sapere quale skincare si deve seguire per avere una pelle distesa, luminosa e senza scottature.

Con il passare degli anni la pelle, soprattutto del volto, perde elasticità, per questo motivo è fondamentale utilizzare creme che abbiano una forte azione anti-ossidante, che contribuirà a rendere l’epidermide più reattiva, così da evitare la comparsa di quei terribili solchi che tutte noi odiamo. Al contempo quando il sole inizia a diventare forte – sebbene i dermatologi suggeriscono di usarla tutto l’anno – bisogna iniziare a mettere la protezione.

Crema solare e crema antirughe, come usarle?

E’ chiaro, dunque, che quando c’è il sole – e non parliamo solo di quando si va a mare – bisogna proteggere la pelle con un alto fattore protettivo, è preferibile il +50, che è quello davvero efficace. Al contempo quando la mattina si compie la propria skincare non si può di certo pensare di rinunciare anche all’azione idratante.

Secondo gli esperti se si vuole seguire un corretto ordine, la cosa ideale è mettere prima la crema idratante e poi la protezione solare. Il mix dei due fattori permetterà non solo di proteggere la pelle da ogni fattore esterno, che siano i raggi UV ma anche l’inquinamento, ma garantirà una epidermide idratata e luminosa.

Con il tempo la ricerca nel settore delle creme ha fatto passi da gigante e oggi si può ovviare al problema di quale prodotto usare prima, acquistandone uno che abbia le due proprietà: antirughe e protettive.

Esistono, infatti, moltissime protezioni da usare quotidianamente che sono ricche di antiossidanti, aiutano a prevenire i segni del tempo e la comparsa di quelle terribili macchie e allo stesso tempo proteggono dal sole. Sono prodotti davvero completi, che basterà applicare quotidianamente per tenere il proprio volto al sicuro dai segni del tempo e dai pericolosi raggi UV, da sempre nemici della salute della nostra pelle.

Proteggere la pelle dal sole è diventato un imperativo categorico, non solo per l’aspetto della nostra pelle ma anche per la nostra salute. Se al contempo riusciamo ad avere anche un effetto estetico, ben venga.