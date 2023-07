Creare aiuole nel giardino con materiale da riciclo: bellissime idee da copiare

Abbellire il giardino non richiede sempre grandi spese: si può puntare molto sui materiali di riciclo per creare delle aiuole straordinarie.

Queste possono fare la differenza sia in un grande che in uno spazio piccolo esterno, fungere da elemento di suddivisione e anche confinare il giardino adiacente.

Ovviamente se ne possono trovare a livello professionale, ma i costi sono elevati. Niente di meglio quindi che dare libero sfogo alla creatività e realizzarli ricorrendo al fai da te e a materiali di recupero.

Aiuole nel giardino fai da te: come crearle

Per dare vita a delle aiuole da giardino – oltre a dover piantare alberelli, fiori, piante o sfruttare quelli già disposti – occorre creare una delimitazione degli spazi. Ciò aiuta a tenere più in ordine il giardino, separare gli elementi tra loro e anche aumentare il valore dal punto di vista estetico.

Senza delimitazioni il rischio è che le piante prendano il sopravvento e che quindi l’area non sia più vivibile, soprattutto per i bambini che vogliono avere degli spazi dove poter giocare a palla oppure dove poter disporre di un tavolo per la cena.

Per creare questa suddivisione e ottenere le aiuole desiderate, occorrono delle bordure. Per farle servono materiali riciclati o acquistati. I secondi possono dare un tono splendido ma bisogna spendere un bel po’. Mentre con quelli riciclati, magari derivanti da prodotti ormai in disuso in casa oppure rotti, si può fare un lavoro bello e personalizzato.

Le bordure vanno realizzate a filo con il terreno oppure sollevate, nel primo caso quando si tratta solo di piante da contornare, nel secondo quando invece si vogliono aggiungere altri dettagli come legnetti, ciottolini ecc. La soluzione più facile in questo senso è usare vecchie mattonelle e mattoni.

Basta solo inserirle verticalmente nel terreno lungo il borgo, creando un gioco di colori con la parte a parete che andrà verso la pianta e quella colorata verso l’esterno. Una volta disposte nel terreno con una piccola paletta bisogna batterlo per compattarlo correttamente e se necessario aggiungerne altro affinché sia molto stretto. All’interno poi si possono inserire dei pezzetti di legno in parti molto piccole oppure della ghiaia o ancora delle conchiglie.

Anche se non avete in casa questi materiali costano molto poco e si trovano facilmente in commercio. Un’alternativa per creare l’aiuola è sfruttare pietre di grandi dimensioni lungo i bordi oppure delle bottiglie di vetro sottosopra, incastrando nel terreno la parte stretta del collo. Anche i piatti sono un’idea molto originale e colorata.