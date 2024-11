Costumi natalizi per neonati, le idee più belle per il 25 dicembre

Costumi natalizi per neonati, tanti modelli divertenti per maschietti e femminucce: travestimenti da Babbo Natale, da elfo e persino da biscotto. Ecco alcune idee da copiare!

Cerchi ispirazione per dei costumi natalizi per neonati che li trasformeranno in piccoli Babbo Natale, in elfi o folletti dispettosi? La scelta è davvero ampia e le idee da copiare sono tantissime, sia che si preferisca puntare sulle proposte del mercato, sia che si opti per un costumino fai da te.

I neonati “addobbati a festa” sono davvero deliziosi, quest’anno anziché vestirli nel classico completino elegante, optate per un abitino natalizio. Ecco allora una selezione dei costumi natalizi per neonati più belli con tante idee da copiare

Tutine e costumi natalizi per i neonati, le idee da copiare

L’atmosfera natalizia in casa non manca di certo, ma come renderla ancora più efficace? Oramai potete trovare in ogni negozio capi d’abbigliamento da indossare in occasione delle feste, così da poter entrare nel mood natalizio a tutti gli effetti.

Anche i piccolissimi di casa potranno sfoggiare degli outfit meravigliosi in perfetto tema natalizio! Ecco le idee da copiare per dei costumi natalizi per neonati a dir poco eccezionali.

Babbo Natale

Il costume da Babbo Natale è un classico per bambini ma anche per bambine. Moltissimi i modelli proposti dal mercato, difatti è il travestimento natalizio più gettonato.

Con o senza cinturone, nella classica versione bianca/rossa oppure impreziosito da qualche dettaglio verde o ancora declinato al femminile con gonnelline e dettagli più vistosi.

Carinissimi anche i costumini fai da te all’uncinetto o a maglia, che andranno valorizzati con un tocco di rosso sulle guance.

Biscotto di pan di zenzero

Perché non travestire il vostro neonato in un delizioso biscotto di pan di zenzero? Verrà davvero voglia di mangiarlo e per di più farà un figurone. D’altronde voi l’avete mai visto un bimbo vestito da biscotto?

Pupazzo di Neve

Un travestimento decisamente più originale per neonati che vogliono mettersi in mostra specialmente a Natale! Il costumino da pupazzo di neve è una vera chicca, rigorosamente bianco e soffice, con bottoni neri e dettagli rossi.

Qualora fosse questa la vostra scelta, non dimenticate un po’ di colore sulle guance del vostro piccolo, sarà irresistibile!

Elfo

E che dire del costume da elfo? Delizioso in tutte le sue varianti anche se i colori principali rimangono sempre gli stessi: verde, rosso e bianco. Ovviamente saranno d’obbligo le scarpette a punta, elemento che contraddistingue gli aiutanti di Babbo Natale.

Per un costume fai da te vi consigliamo di utilizzare una calzamaglia a righe rosse e bianche e un bel papillon rosso squillante.

Lasciati ispirare dalla raccolta di foto di costumi natalizi per neonati!