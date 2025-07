Il ritorno inaspettato dei costumi floreali: i modelli must have dell’estate 2025

Sono tornati in auge i costumi floreali, ecco quali sono i modelli che vorrai indossare anche tu in spiaggia!

Le vacanze al mare si avvicinano sempre di più: sei alle prese con l’organizzazione della vacanza e con la preparazione della valigia in vista della partenza. Se non hai ancora deciso quali saranno i tuoi look da spiaggia, c’è una tendenza che sta spopolando proprio in queste settimane. Stiamo parlando dei costumi floreali, tornati in auge proprio quest’estate.

La fantasia floreale è una delle più amate della bella stagione: dai maxi dress alle borse da portare in spiaggia, è una tendenza di cui non potrai fare a meno fino alla fine dell’estate.

Costumi floreali, la tendenza moda a cui sarà difficile resistere

Tra i costumi di tendenza per quest’estate risaltano senza ombra di dubbio quelli floreali. Ecco i modelli più belli da mettere in valigia!

Non passa inosservato il modello intero in stile anni Sessanta con stampe grandi e ben in vista, le colorazioni sono vivaci e il look è decisamente uno dei migliori dell’estate 2025. Questo tipo di costume, trattandosi di un modello intero, si sposa perfettamente anche con un jeans a palazzo a vita alta o un pantalone in lino fresco e leggero. Ideale, quindi, da inossare come body per un look da aperitivo in riva al mare!

Per quanto riguarda i bikini, invece, li troviamo anche semplici sulle tonalità chiare e neutre. Le caratteristiche principali di un bikini floreale di tendenza? Non possono mancare i volant, le doppie spalline devono essere regolabili e il top a triangolo è senza ferretto. Se scelto sulla tonalità del rosa in contrasto con i fiori bianchi, potrai sfoggiare un look da spiaggia vintage, ma alla moda.

Per chi ama il contrasto vivace delle nuance e desidera sfoggiare una stampa grafica ben in vista, non può non scegliere il costume con un solo fiore. Lo slip con le arricciature è di tendenza per la stagione, lo troviamo total white con fiore in vista nella colorazione arancione. Anche il top viene messo in risalto da due maxi fiori della stessa tonalità.

E per chi desidera osare? I brand propongono anche il bikini con fiori applicati, c’è chi ha optato per la colorazione fluo così da rendere il look ancora più appariscente. Puoi trovare diverse varianti: dal bikini ricoperto di fiori al costume intero impreziosito da tre boccioli di rosa in contrasto con la nuance.