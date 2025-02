Carnevale, i costumi ispirati ai film di successo più belli di sempre

In cerca di idee per costumi di Carnevale ispirati ai film? Ecco dei travestimenti pensati per le appassionate del cinema e della televisione!

Tante le idee per i costumi di Carnevale ispirati ai film e alle serie televisive, travestimenti chic sempre più popolari, soprattutto tra le appassionate di moda.

Le icone femminili che hanno sfoggiato outfit unici in pellicole di grande successo sono diverse, da Audrey Hepburn a Marilyn Monroe, ecco alcune idee da cui trarre ispirazione!

Costumi di Carnevale ispirati ai film: idee da cui prendere ispirazione

Quali sono i costumi ispirati ai film di successo più belli di sempre? Ecco alcune idee che potrebbero interessarti per questo Carnevale 2025!

Audrey Hepburn

Audrey Hepburn è una delle icone fashion più amate a livello mondiale. Il celebre tubino nero, un evergreen che ha segnato la storia della moda, è stato consacrato sul grande schermo proprio da uno dei suoi film, “Colazione da Tiffany”.

Per realizzare un costume di Carnevale ispirato al famoso look della Hepburn vi basterà indossare un tubino nero midi, un collier e acconciare i capelli in uno chignon alto.

Marilyn Monroe, “Quando la moglie è in vacanza”

La celeberrima pellicola “Quando la moglie è in vacanza” ha reso immortale Marilyn Monroe nel suo bellissimo abito bianco agitato da una ventola sul marciapiede. Tantissime le star che hanno già sfoggiato lo stesso outfit a Carnevale o ad Halloween.

Sandy in Grease

Uno dei costumi fashion per Carnevale più scelti dalle celebrities negli ultimi due anni è quello ispirato all’ultimo look indossato da Olivia Newton John nei panni di Sandy in Grease, il celebre coordinato in total black abbinato a sandali rossi.

Potrete realizzarlo facilmente abbinando pantaloni o leggings neri in ecopelle, un top nero e una giacca nella stessa tinta, e non dimenticate di arricciare ad arte i capelli.

Gossip Girl

Non ancora un film ma pur sempre una delle serie considerate più fashion, “Gossip Girl”, da molti definita erede di “Sex and The City”, ha portato sul piccolo schermo look giovanili e sofisticati allo stesso tempo tra i più belli mai visti, indossati dall’eterea Serena Van Der Woodsen e dalla più raffinata Blair Walford.

Audaci ed estremamente glamour gli outfit della prima perennemente completati da scarpe Christian Louboutin, più bon ton e stile anni ’50 i look della seconda: scegliere la più chic è davvero arduo!

Wonder Woman

L’attrice Gal Gadot ha fatto riscoprire il personaggio di Wonder Woman grazie alla pellicola del 2017 e sono tantissime le star che hanno già dimostrato la loro predilezione per il suo costume.

Il travestimento di base comprende un body laminato e sagomato con gonnellina inferiore in pelle che potrete trovare facilmente in vendita su diversi siti di e-shop.

Non devono mancare un’acconciatura lunga e sciolta con diadema argento tra i capelli, un make up naturale con focus sugli occhi e un paio di stivali overknee sul ginocchio.

Belle in La Bella e La Bestia

Alle più romantiche ricordiamo il costume da Belle in La Bella e la Bestia, altro classico tornato in voga grazie alla pellicola con Emma Watson, icona fashion degli ultimi anni.

Potrete premiare un travestimento con camicia inferiore e abito blu semplice da recuperare dal baule della nonna e da abbinare a una coda bassa e a scarpe francesine con tacco basso, o potrete puntare sul fastoso abito da ballo giallo e in questo caso uno chignon alto e un tocco di rossetto rosso non possono mancare.

