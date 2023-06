Costumi da bagno: come lavarli e cosa non fare assolutamente per evitare di danneggiarli in poco tempo

I costumi da bagno dovrebbero essere lavati in un certo modo. Per evitare che si rovinino velocemente nel tempo bastano pochi passaggi.

Praticare un giusto lavaggio dei propri capi d’abbigliamento è un passaggio che viene sottovalutato troppo spesso. Ogni tipo di pulizia è bene che venga eseguita nel giuso modo, soprattutto per preservare la qualità degli indumenti di ogni genere.

In estate, con il caldo e le lunghe giornate al mare, è necessario fare attenzione ai frequenti lavaggi che devono subire i vestiti e soprattutto i costumi da bagno. È importante conoscere i metodi giusti per farlo, così che i costumi non si rovinino, soprattutto per quanto riguarda i tessuti, che possono risentire molto dei frequenti lavaggi giornalieri e di altri fattori.

Costumi da bagno, in che modo lavarli facendoli durare a lungo

Lavare i costumi da bagno nel modo corretto è fondamentale, per far sì che possano essere riutilizzati per più estati di fila, senza doverli cambiare ogni anno. Infatti possono subire dei danni col tempo già solo per il fatto di essere sottoposti più e più volte alla salsedine del mare, al sole e/o al cloro presente nelle piscine e via via dicendo. Dopotutto si tratta di tessuti delicati, che vanno trattati in un certo modo. Solamente così le loro condizioni non peggioreranno anche in seguito al lavaggio.

Sciacqua e lava il costume

Dopo ogni utilizzo il costume deve essere lavato sempre per bene. Solo con la semplice acqua il cloro, la salsedine e i vari batteri non andranno via. Sarà necessario utilizzare appositi prodotti da bucato, ogni giorno appena finita la giornata. È bene evitare inoltre di lasciarlo troppo tempo chiuso ad asciugare dentro sacchetti o in mezzo agli asciugamani, per non far proliferare possibili batteri e cattivi odori con l’umidità.

Non usare la lavatrice per il costume

A meno che le etichette del modello non riportino il contrario, questo indumento non va messo in lavatrice. Per il materiale con il quale sono fatti i costumi, solitamente il lavaggio tramite lavatrice non è consigliato, perché potrebbe deformarsi. Il costume va lavato a mano, utilizzando anche solo del semplice sapone neutro o Marsiglia.

L’asciugatura deve avvenire lontano dalla luce diretta del sole

È importante evitare che il costume da bagno si asciughi sotto il sole cocente dell’estate. Se ciò può essere di grande aiuto per altri capi d’abbigliamento, in questo caso è sconsigliato poiché rischia di scolorire tutti i modelli colorati e/o di danneggiare il tessuto elastico e parti come i lacci. Basterà far asciugare il costume all’ombra o lontano dalla luce diretta del sole.

Non usare il ferro da stiro

I costumi da bagno sono fatti di tessuti spesso sintetici ed estremamente sensibili alle alte temperature. Per questo è assolutamente sconsigliato sottoporli a stiratura, in quanto potrebbe addirittura sciogliere il tessuto.

Attenzione alle creme solari

Le creme solari sono prodotti dalla consistenza oleosa e/o grassa e molto cremosa, che all’interno contengono diversi ingredienti adatti per proteggere la pelle e creare un film protettivo su di essa. Allo stesso tempo però non sono adatte per entrare a contatto con il costume, dato che potrebbero rischiare di macchiarlo in modo permanente andando troppo in profondità nel tessuto senza venire più via. Stessa cosa vale per gli olii abbronzanti o altri prodotti da spiaggia.

Alternare i costumi da bagno

Durante l’estate si potrebbe decidere di andare al mare o in piscina anche tutti i giorni. In questo caso si deve tenere in conto l’idea di avere un altro costume di riserva col quale ci si possa alternare, così ciascun modello non subirà neanche troppi lavaggi frequenti, evitando di rovinarsi.