La Velina Cosmary cambia look per la fine dell’anno: il nuovo taglio le sta benissimo!

L’ex allieva di Amici di Maria De Filippi, ora Velina, Cosmary ha cambiato totalmente il suo look. Pronta per le feste con un taglio tutto nuovo!

Cosmary Fasanelli è conosciuta attualmente come la Velina mora che balla nel tg satirico di Canale Cinque, Striscia la Notizia.

Nata in Puglia, la ballerina spunta da un altro programma televisivo.

Molti si ricorderanno di lei, perché ha partecipato alla 21esima edizione di Amici di Maria De Filippi. Non è arrivata prima, ma ha fatto notare a tutti la sua bravura nel ballo.

Espressiva, bellissima e anche professionista, ha lasciato tutti senza fiato durante i serali del talent show. La sua bravura non è passata in secondo piano neanche ai produttori di Striscia che hanno deciso di chiamarla per farla venire a lavorare da loro.

Occhi grandi, pelle olivastra e fisico scolpito, Cosmary ha deciso di cambiare qualcosa nel suo look per le feste. In vista del Capodanno, ecco che la Velina dà un taglio netto alla sua chioma e mostra la nuova pettinatura ai suoi fan

La Velina Cosmary ci dà un taglio per le feste. Ecco il suo nuovo look!

Cosmary Fasanelli ha soli 23 anni, ma è già un volto conosciuto del piccolo schermo. Questo non è il primo anno che balla sul bancone di Striscia la Notizia.

Dopo il successo di Amici, la ragazza ha subito firmato un contratto con il tg satirico di Canale Cinque.

La ballerina ama i suoi fan e gli mostra molto di quello che fa nella sua vita, soprattutto i suoi balletti. E’ proprio tramite il suo profilo Instagram che la ragazza ci mostra il suo nuovo taglio che ha incuriosito molti.

Sta per finire l’anno e, come si dice, “anno nuovo, vita nuova“. Cosmary ha deciso proprio di partire dai suoi capelli dando una svolta al suo look.

Quando arrivò ad Amici, la ballerina aveva una chioma lunghissima, liscia, mora e folta. Così ha sempre portato i suoi capelli fino ad ora.

Per la fine dell’anno, oltre a ripassare tutti i gossip del 2023, Cosmary è passata ad un taglio più corto e scalato che arriva all’altezza delle spalle. In aggiunta, ha deciso di lasciare due ciuffi più lunghi sui lati del viso, una specie di frangia aperta.

In questo modo i suoi occhi già molto grandi sono ancora più in primo piano.

Il colore dei capelli è rimasto lo stesso, perché si sposa perfettamente con le sfumature castane del suo sguardo e con la sua pelle ambrata.

E voi cosa ne pensate, stava meglio prima?