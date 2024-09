Così profumano di più e non si formano le pieghe: il trucco con le lenzuola che ti cambia la vita

Come far profumare di più le lenzuola evitando pure le pieghe? Niente sbattimento, basta questo semplice trucco: vedrai che risultato!

Tra le sensazioni più belle che possiamo provare, quelle date dalle lenzuola profumate, appena asciugate e senza pieghe sono incredibili. Specialmente se le poggiamo fresche fresche sul letto dopo aver fatto una bella doccia rilassante, l’effetto che viene generato e rilassante e super appagante. Siete d’accordo con noi? Ovviamente bisogna sempre considerare che affinché questo avvenga, si debba curare nello specifico sia la fase del lavaggio, sia quella dell’asciugatura.

Spesso, uno dei problemi che si riscontra dopo aver steso è ritrovarsi delle lenzuola non solo spiegazzate e brutte da vedere, ma anche poco profumate. Magari l’ammorbidente è stato inserito nella vaschetta della lavatrice nelle dosi giuste, eppure il risultato finale è poco fragrante. Come ovviare al problema? Oggi vi insegniamo un trucco speciale per far profumarle tantissimo, evitando persino le pieghe. Come? Tutto sta in un piccolo passaggio!

Come profumare le lenzuola evitando le pieghe: in un solo colpo fai entrambe le cose, trucco speciale

Come detto, stendere sul letto delle lenzuola candide, profumate e senza pieghe genera sensazioni di relax e appagamento, soprattutto se abbiamo appena fatto una bella doccia rinfrescante. Il contatto con le lenzuola pulite della pelle è unico nel suo genere, ma vi sarete accorti spesso come a volte il profumo non rimanga sul tessuto a lungo, anzi, dopo poco sparisca completamente. Che fare?

Partiamo come anticipato dalla fase del lavaggio: in questo caso all’interno della vaschetta della lavatrice evitiamo l’uso del classico ammorbidente poiché se da una parte profuma nell’immediato, dall’altro tenderà ad indurire nel tempo le fibre delle lenzuola. Piuttosto è consigliato l’uso dell’aceto, ammorbidente naturale, sbianca, protegge il tessuto e disinfetta.

Unendolo ad un olio essenziale conferirà una profumazione durevole e sempre intensa. Consideriamo per un carico completo circa 1/2 bicchiere di aceto e 10 gocce di olio essenziale a scelta. In questa fine estate possiamo usare oli al limone, agli agrumi o un classico alla lavanda.

Altro fattore importante per evitare le pieghe è l’uso della centrifuga. Rispetto a quanto si possa pensare, azionarla al massimo dei suoi giri in estate è pressoché inutile. Quindi impostiamo quella più bassa, noteremo sin da subito molte meno pieghe formate. Il trucco poi sta nel modo in cui stendiamo: facciamolo di buon mattino, quando il Sole è ancora ‘debole’, eviterà di scolorire i tessuti e asciugherà dolcemente.

Dopo circa due orette, tocchiamo le lenzuola e se saranno asciutte e calde, è proprio quello il momento di rientrarle in casa e piegarle. Così facendo ve lo garantiamo, addio pieghe e benvenuto profumo esagerato!