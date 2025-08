Cosa regalare a un neonato nato in estate: le migliori idee regalo

Una persona a te cara è da poco diventata mamma o lo sarà a breve? Allora è il momento perfetto per prepararti ad accogliere il nuovo arrivato con un regalo speciale! Ma cosa regalare a un neonato/a in estate? Dall’abbigliamento agli accessori che siamo certi che la mamma apprezzerà ricevere, ecco quali sono le idee regalo per un piccolo venuto al mondo nel periodo estivo!

Cosa regalare a un neonato/a nata in estate? Le idee da cui prendere ispirazione

Per scegliere il regalo giusto, ti consigliamo di capire quali sono le esigenze dei genitori. Se sai che hanno body, tutine e bavaglini in quantità, sarebbe opportuno puntare a un’altra tipologia di regalo.

Qualora tu non abbia molta confidenza con la neo-mamma, puoi scegliere tra le classiche idee per un regalo originale che verrà comunque molto apprezzato.

Innanzitutto, se pensi che l’opzione abbigliamento sia la migliore, ti suggeriamo di optare per un capo autunnale. In commercio puoi trovare già molti capi d’abbigliamento da indossare a partire dal mese di settembre, quindi recati in un negozio d’abbigliamento per bambini e scegli un body o una tutina adatta alla stagione.

Ovviamente, scegli un 3 – 6 mesi, così da essere certa che andrà bene al bambino. Se decidi di optare per un capo d’abbigliamento estivo, scegli un tessuto naturale e traspirante come il cotone o il lino. Viste le alte temperature, prediligi body senza maniche e tutine corte. Per proteggere il bimbo dal sole, potrebbe tornare utile un cappellino pratico e leggero.

Anche se è un neonato, puoi regalare al piccolo un libro multisensoriale che inizierà a utilizzare più avanti. Sarà sicuramente un dono apprezzato dai genitori, ne siamo certi. Anche un gioco per il bagnetto, purché sia di qualità, verrà ben accolto. La famiglia potrebbe spostarsi spesso per recarsi al mare nelle ore consigliate, potresti prendere in considerazione l’idea di regalare al neonato un fasciatoio da viaggio.

Con gli accessori in estate vai sul sicuro. Scegli un telo mare in mussola, leggero e morbido, perfetto da portare in spiaggia o in piscina. Tra le idee regalo per un neonato nato in estate, anche un ombrellino parasole per la carrozzina può rivelarsi molto utile.