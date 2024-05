Cosa mangiare per abbronzarsi di più: gli alimenti da privilegiare nel periodo estivo

L’estate si avvicina, nel tuo beauty case non possono mancare la crema solare e i vari prodotti per prenderti cura della tua pelle dalla testa ai piedi nel periodo estivo. Un prodotto che ultimamente hai adocchiato molto probabilmente è l’abbronzante.

Promette un’abbronzatura più veloce, più intensa e talvolta anche più duratura. L’olio abbronzante non sempre viene consigliato in quanto potrebbe aumentare la produzione di radicali liberi, responsabili dell’invecchiamento della pelle.

Per ottenere un’abbronzatura perfetta, però, è possibile fare affidamento anche all’alimentazione. Secondo gli esperti, come ad esempio i nutrizionisti, è possibile inserire nella propria dieta determinati alimenti che aiutano ad abbronzare la pelle nel periodo estivo in maniera più rapida e salutare.

Ecco, quindi, cosa mangiare per abbronzarsi di più quest’estate e i consigli da seguire per mantenere l’abbronzatura più a lungo!

Come aumentare le melanina per abbronzarsi attraverso l’alimentazione

Sicuramente gli alimenti che non devono mancare nella propria dieta indipendentemente dall’abbronzatura sono la frutta e la verdura. Importanti per fare il pieno di vitamine, sali minerali e acqua, inoltre proteggono l’epidermide e soprattutto aiutano a prevenire l’invecchiamento cutaneo.

Una buona alimentazione, infatti, aiuta l’organismo a mantenersi in forma più a lungo, motivo per cui è importante scegliere con cura cosa portare a tavola ogni giorno. Per ottenere un’abbronzatura più intensa è consigliato consumare alimenti ricchi di betacarotene, dove la trovi?

Sicuramente è presente nelle carote, nel melone, nelle albicocche, nelle pesche e nell’anguria; anche gli ortaggi come i pomodori, i peperoni, il radicchio rosso e gli spinaci contengono betacarotene. Oltre a stimolare la melanina, il betacarotene torna utile come antiossidante e come precursore della vitamina A.

Per potersi abbronzare più facilmente con l’aiuto dell’alimentazione, oltre a privilegiare tutti questi alimenti ricchi di betacarotene, è importante scegliere altri ingredienti. Tutto ciò che è rosso andrà bene per raggiungere l’obiettivo, anche la frutta ricca di vitamina C ti aiuterà a ottenere dei risultati più che soddisfacenti.

Quindi mangia più spesso e più volentieri mirtilli, ananas, mango e kiwi, accompagnati durante il giorno da acidi grassi polinsaturi come Omega 3 e 6 che trovi nelle alici, sgombri, spigole, orate, merluzzo e anche nell’avocado e nel latte. Anche la frutta secca è ricca di acidi grassi, quindi da gustare come snack di metà mattina per “spezzare” la fame tra un pasto e l’altro.

Gli esperti, inoltre, consigliano di bere l’acqua per idratare al meglio la pelle e soprattutto di bere almeno 8 bicchieri al giorno per mantenere l’abbronzatura più a lungo. Un rimedio naturalissimo ed efficace per vantare un incarnato colorato fino alla fine dell’estate!