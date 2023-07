Cosa è successo davvero tra Stefano e Belen, finalmente la verità: "Lui protetto e tutelato, lei..."

Cosa è accaduto davvero tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino? La conduttrice ha una nuova fiamma? La realtà sembrerebbe diversa.

Negli ultimi giorni, la presunta rottura tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino, hanno scatenato il gossip più caldo dell’estate. Non solo: la conduttrice – ormai ex di Mediaset – è stata anche paparazzata in dolce compagnia con l’imprenditore Elio Lorenzoni. Quest’ultimo, invitato anche ad un compleanno in famiglia Rodriguez e tanto e bastato per alimentare il chiacchiericcio gossip.

Stefano De Martino, nelle scorse ore, ha postato in una Instagram stories un brano di Justin Timberlake A song for you – una cover del brano di Leon Russel – che a molti è sembrata una dedica a Belen Rodriguez e una risposta alla stories della showgirl argentina. Poche ore prima, infatti, Belen aveva pubblicato lo scatto della copertina del libro Rie cuando puedas, Ilora quando lo necesites. Due stati d’animo, apparentemente, molto diversi al momento. Sono queste stories, in fondo, le uniche “dichiarazioni” – se così vogliamo definirle – dei due sulla vicenda, dal momento che nessuno dei diretti interessati ha commentato la notizia della rottura.

Un’altra versione: le parole di Roberto Alessi

Eppure, la situazione potrebbe essere molto diversa. Il direttore di Novella 2000, Roberto Alessi, ad esempio, sul magazine racconta un’altra versione dei fatti. Silla presunta relazione tra l’ex conduttrice di Tu Si Que Vales e l’imprenditore Elio Lorenzoni, si legge: “Non c’è proprio storia: è un amico che Belen Rodriguez vede da dieci anni sempre in compagnia di altre persone. Ma ci sono abbracci, baci e telefonate? Non contano: Belen è così, fisica, affettuosa, lui ricambia, nulla di più. Chi vuol loro bene (sia a lei che a lui) assicura che al momento Belen è casta come un giglio”. Il direttore Alessi ha poi parlato di Stefano De Martino, dal momento che si era parlato anche di un presunto tradimento del conduttore, settimane fa: “‘Perché lui è amato e chi gli sta intorno mai si sognerebbe di stanarlo, lo protegge, lo tutela, mi dicono. Soprattutto se è in Campania, dove è adorato da chiunque. Sarà”.

Nei giorni della presentazione dei palinsesti della prossima stagione televisiva Rai, era tornato a galla uno dei gossip più famosi degli anni scorsi, ovvero di un presunto flirt tra Stefano De Martino e la collega, ed amica, Alessia Marcuzzi. Tutto falso, come confermato dalla stessa conduttrice. Ma tornando al conduttore di Bar Stella e la showgirl argentina, volendo accettare la versione dei fatti di Roberto Alessi, non ci sarebbe alcuna nuova relazione di Belen. Al tempo stesso, però, non è chiaro il motivo dell’allontanamento tra Stefano e la conduttrice: Belen, addirittura, per sfuggire ai paparazzi, avrebbe lasciato la sua casa in zona Brera per rifugiarsi presso l’Hotel Excelsior di Milano.