Avete mai notato come un marchio possa dominare completamente una stagione? Questa volta è il turno di Mango, la cui estetica raffinata detta le tendenze della primavera-estate 2021. Dagli abiti floreali al classico blazer regular, Mango garantisce che i suoi abiti siano i più eleganti in circolazione, grazie a splendide silhouette e alle lavorazioni particolari.

Capi di Mango di cui non potrai fare a meno

Abiti floreali, tute eleganti, minigonne in denim, sul sito di Mango c’è davvero l’imbarazzo della scelta per rinnovare il vostro guardaroba, magari in vista delle prime gite primaverili. Così, per non perdervi tra i mille capi d’abbigliamento disponibili, abbiamo scelto per voi sei pezzi, unici, confortevoli e versatili, da avere nell’armadio questa primavera.

Blazer regular: il capo da avere questa primavera!

Il blazer regular di Mango va bene con tutto e per tutte le occasioni, basterà mettere in atto qualche accorgimento. Per il giorno, ad esempio, si possono scegliere colori chiari, da abbinare a una camicia e magari a un mocassino con tacco, se vogliamo un look professionale e un po’ serio. Abbinando invece delle sneakers e una t-shirt stampata saremo sportive e super glamour, nonché giovanili e comode.

Foto Mango

Abito con stampa floreale: non c’è primavera senza fiori!

Quando la bella stagione si avvicina e i primi germogli si affacciano sui rami degli alberi, allora è tempo di aprire il nostro guardaroba per sfoggiare un abito floreale. Quello di Mango è semplicemente perfetto!

Foto Mango

Jumpsuit lunga: il capo che torna in ogni stagione

Niente grida al mondo che sentite arrivare il sole, le fioriture e le temperature più miti come una tuta intera. È un pezzo iconico, elegante e sbarazzino: un classico intramontabile che viene rivisitato ogni stagione!

Foto Mango

Gonna di jeans: da indossare rigorosamente senza collant!

Tra i capi che ci faranno compagnia durante la primavera 2021 non potrà assolutamente mancare la gonna di jeans Mango. Versatile e comoda, questa tipologia di gonna sta bene praticamente con tutto ed è perfetta per essere indossata in primavera, rigorosamente senza collant.

Foto Mango

Camicia floreale: un mix di eleganza e confort

Per essere eleganti e professionali, basta il tocco floreale di questa camicia di Mango. Con il raffinato motivo decorativo in bianco e nero, è un capo ideale anche per un look speciale da sera, magari abbinato a tacchi e un pantalone nero!

Foto Mango

Jeans scampanati: per un ritorno in grande stile degli anni Novanta

Il 2021 segna il ritorno dei jeans scampanati che ci riportano al cuore degli anni Novanta, ideali per un look da giorno elegante e casual allo stesso tempo!