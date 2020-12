Il correttore spesso è la nostra ancora di salvezza: se il fondotinta uniforma il colorito rendendo omogenea la pelle, il concealer va a colpire e scolpire zone specifiche. Infatti copre le imperfezioni più evidenti o illumina le zone chiave del viso.

Eppure, un alleato come il correttore può trasformarsi in un’arma a doppio taglio se scegliamo il colore sbagliato.

Leggi anche 7 consigli per prendervi cura dei vostri capelli a casa

Secondo Hung Vanngo, makeup artist di top model e celebrity come Selena Gomez, JLo e Jennifer Lawrence, uno degli errori più comuni è proprio questo: sbagliare la tonalità del prodotto.

Come scegliere il correttore giusto per te

Secondo Vanngo, molti scelgono correttamente un prodotto di uno o due toni più chiaro rispetto al fondotinta per illuminare la zona del contorno occhi e punti strategici come il centro della fronte e il mento. Il problema è che lo utilizzano anche per coprire brufoli e piccole cisti. In questo modo, si va a evidenziare l’imperfezione, che risalterà proprio perché di colore diverso rispetto al viso.

Dunque, per camuffare le varie problematiche, il correttore dev’essere della stessa tonalità del fondotinta, così da fondersi alla perfezione.

Importante sottolineare anche la diversa consistenza dei vari tipi di correttore: si può scegliere fluido o pastoso in base alle proprie necessità. Nel caso sia più corposo, va lavorato molto bene affinché col calore si sciolga parzialmente senza perdere la capacità di coprenza.

Per fortuna Hung Vanngo condivide sia su Instagram che YouTube tutorial in cui spiega e mostra le sue tecniche professionali, alle quali possiamo ispirarci. Il “problema” è che come esempio sceglie modelle e attrici meravigliose, sulle quali la resa è ovviamente perfetta, ma almeno possiamo conoscere i loro segreti di bellezza.