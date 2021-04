Floral eyeliner, la tendenza beauty per la primavera

Quando si pensa alla primavera, oltre alle giornate più lunghe e soleggiate, chiudendo gli occhi vengono subito in mente i prati in fiore. E proprio di fiori parliamo oggi, abbinati ad una tendenza che sta spopolando sui social quando si parla di make-up. Infatti, avrete notato che sono sempre di più le influencer, e non solo, che hanno deciso di stendere una linea di eyeliner decisamente colorata e arricchita da fiori. Questa tendenza si chiama Floral eyeliner ed è senza dubbio il trend beauty da seguire nella primavera 2021.

Come realizzare il Floral eyeliner

Se siete amanti dei colori e vi piace lasciare libera la vostra fantasia, questo è il trend che fa per voi. Infatti, vi basterà applicare il vostro eyelier preferito, possibilmente colorato, è arricchirlo con piccoli fiori, dalle semplici margherite alle rose, fino ai girasoli e a tutti i fiori che vi possono venire in mente.

Sui social, Instagram in particolare, questa tendenza sta spopolando ed è nato anche un hashtag dedicato che raccoglie tutti i look più belli, realizzati da ragazze in ogni angolo del mondo. Questo trend è sicuramente abbastanza semplice da seguire e, soprattutto, è adatto anche a tutte coloro che non sono super esperte con l’eyeliner.

Infatti, inserendo dei piccoli fiorellini, si potranno camuffare sbavature e piccole imperfezioni. L’importante, come ogni volta che ci si dedica ad una sessione di make-up, è sprigionare la propria fantasia e riuscire a sentirsi davvero uniche.

Un trend da seguire per la primavera, ma attenzione a non andare di fretta

Comunque, per una buona riuscita di un perfetto Floral eyeliner, bisogna cercare di essere precise nella realizzazione dei fiori. Infatti, anche se si vanno a camuffare piccoli errori, il rischio è quello di andare troppo di fretta e quindi creare delle macchie di colori, più che dei bellissimi bouquet sugli occhi. Il nostro consiglio, quindi, è quello di prendersela con calma.

Una volta davanti allo specchio, pensate ai vostri fiori preferiti, prendete in mano il pennellino e andate a creare il vostro Floral eyeliner perfetto, senza fretta e con grande cura. Il risultato, quando avrete finito, sarà super d’effetto e davvero cool per la primavera 2021.

E chissà che, con l’arrivo dell’estate, i fiori non si trasformino in piccole onde, conchiglie o altri oggetti che ricordano il mare e le belle giornate in spiaggia a prendere il sole.