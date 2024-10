Cornicette per bambini a quadretti da stampare e colorare: idee a cui ispirarsi

Vediamo insieme tantissimi esempi di cornici per bambini da stampare, un ottimo modo per coinvolgerli ancora di più nella preparazione dei compiti!

Le cornici per bambini da colorare e stampare sono un passatempo molto divertente per i piccoli ma anche decisamente utile.

Alzi la mano chi non ricorda di pomeriggi passati a disegnare queste cornicette, seguendo i punti sul quaderno a quadretti, come compiti per la scuola.

Questi piccoli lavori manuali aiutano moltissimo i bambini più piccoli, insegnando loro ad essere precisi e a sviluppare una certa manualità che gli servirà anche per la scrittura.

Richiesti dalle maestre durante il percorso della scuola primaria, specialmente al primo anno di elementari, le cornicette in realtà possono diventare un’attività da fare in casa da proporre ai bambini anche per decorare i loro disegni e dei regali fai da te!

Cornici per bambini, tante idee da stampare e ricopiare

Le cornicette da stampare possono essere la base di partenza per moltissimi lavoretti grazie ai quali i vostri bambini potranno esprimere la loro fantasia.

Realizzarle sarà facilissimo: per le prime volte vi consigliamo di aiutare i vostri bambini e contare con loro i quadretti necessari per realizzare i disegni, così da avere un risultato soddisfacente che li incoraggi a provare nuove forme e nuovi colori.

I piccoli poi potranno scegliere tra tantissimi soggetti per le loro cornici: fiori, frutta, animali, foglie ma anche vere e proprie scene e paesaggi da ripetere all’infinito.

Potreste prendere ispirazione dalla stagione in corso, quindi se è inverno optate per delle cornicette a tema, se è autunno potreste proporre ai bambini di disegnare delle foglie e di colorarle di giallo, rosso e marrone.

Aiutate i vostri bambini a rendere bellissimi i loro quaderni grazie a questi disegni di grande effetto ma semplici da realizzare.

Non solo per il quaderno, le cornicette in realtà possono diventare delle vere e proprie cornici per una portafoto o un disegno da appendere in cameretta.

Queste cornicette saranno ideali per dare più importanza ad una poesia dedicata alle stagioni, da incorniciare e da mettere sulla parete in una stanza della casa.

Come lavoretto fai da te per i bambini potreste proporre loro delle cornicette da colorare, ritagliare e incollare su un biglietto di auguri per un dono di Natale che apprezzeranno tantissimo!