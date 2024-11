Nascondi la base dell’albero di Natale con il copribase Ikea: sarà ancora più bello

Dicembre è sempre più vicino, di conseguenza si avvicina il momento in cui bisognerà andare giù in cantina e tirare fuori lo scatolone con tutti gli addobbi natalizi. Uno degli acquisti che potresti fare quest’anno per dare quel tocco in più al tuo albero di Natale, indipendentemente dal fatto che sia piccolo o grande, riguarda il copri base per l’albero di Natale firmato Ikea.

Lo trovi ad un prezzo più che accessibile e con un semplice tocco l’angolo natalizio diventerà ancora più suggestivo e accogliente. Ecco perché anche tu potresti aver bisogno di questo prodotto tanto gettonato negli ultimi anni!

Il copribase per l’albero di Natale lo trovi da Ikea, come usarlo per le feste

Per rendere l’albero di Natale, specialmente quello artificiale, ancora più bello è possibile aggiungere tantissimi accessori che ti permettono di dare quel tocco di raffinatezza in più al tuo angolo natalizio della casa.

Uno dei metodi per nascondere la base dell’albero, solitamente realizzata con materiali metallici decisamente anti estetici, è posizionare un copribase che personalizzerà ancora più l’albero natalizio.

In commercio è possibile trovare dei prodotti differenti, da quello più semplice a quello più elaborato con ornamenti vari e scritte a tema natalizio.

C’è anche chi preferisce coprire la base con un tappeto o con un tessuto morbido che si adatta alla forma della base dell’albero. Nonostante ciò, però, una soluzione del genere potrebbe non essere apprezzata dalla maggior parte, per tale motivo esiste la possibilità di acquistare dei copri base rigidi facili da posizionare alla base dell’albero.

Uno dei prodotti più ricercati in assoluto nell’ultimo periodo è il copri base di Ikea. Il materiale rattan è uno dei più eleganti e minimal in assoluto, specialmente se si è alla ricerca di un prodotto economico facile da applicare.

Il legno leggero è flessibile ed elastico, motivo per cui viene privilegiato per la scelta del copribase dell’albero di Natale. Che sia un albero rosso o in stile shabby chic, questo copribase si adatta ad ogni tipo di albero natalizio, ecco perché potresti prenderlo in considerazione per coprire la base metallica che non ami in particolar modo.

Lo trovi online oppure negli store in tutta Italia ad un prezzo di 39,95 euro, il diametro è superiore a 50 cm e inferiore ai 64 cm. Trattandosi di prodotti in edizione limitata ti consigliamo di non rimandare a lungo l’acquisto, altrimenti rischi di rimanere senza!

Inoltre da Ikea trovi un catalogo ampio di oggetti natalizi: decorazioni per l’albero, tappeti, tovaglie, fodere, sacchi, borse, vassoi e tantissimi altri oggetti a tema!