Contenitori di plastica come nuovi, via unto e cattivi odori, consigli pratici e veloci

Ecco come lavare e sgrassare i contenitori di plastica unti, sporchi e che emanano un cattivo odore, consigli pratici e veloci.

I contenitori di plastica sono pratici, maneggevoli dei veri alleati in cucina, ci permettono di conservare e trasportare il cibo, molto più leggeri di quelli in vetro e soprattutto sono più resistenti. Si tratta di oggetti di uso quotidiano, ne abbiamo di diverse dimensioni. Impossibile non averli, inoltre sono riutilizzabili così si riducono gli sprechi. Purtroppo capita spesso che i contenitori si possano macchiare soprattutto se dentro ci mettiamo del condimento a base di pomodoro o cibi grassi. Non è poi così semplice sbarazzarsi delle macchie, di unto e di cattivi odori. Fai come me e vedrai che i tuoi contenitori di plastica brilleranno come non mai.

Contenitori di plastica unti e che emanano un cattivo odore: risolvi così

Come anticipato i contenitori di plastica sono indispensabili in cucina, si possono conservare cibi, garantendo anche la freschezza a lungo, pensiamo alla conservazione di alimenti secchi come farina, pan grattato, pasta o biscotti. Inoltre possiamo conservare il cibo cotto, ma solo dopo averlo raffreddato bene e lo mettiamo in frigo oppure ci mettiamo il cibo per una gita fuori porta o il pranzo per l’ufficio.

I contenitori si trasportano facilmente visto che sono leggeri, esistono di diverse forme e dimensioni, si adattano a qualsiasi tipo di alimento. Inoltre molti sono dotati di coperchi ermetici che evitano fuoriuscite di liquido e di cibo.

Se si macchiano di unto o emanano un cattivo odore nessun problema ti dico come rimediare, non è necessario olio di gomito o sgrassatore, la soluzione è veloce, pratica e infallibile. I contenitori brilleranno come non mai. Il contenitore macchiato di sugo di pomodoro o se si unge tornerà come nuovo ecco come fare!

La prima cosa da fare è essere tempestivi nel lavaggio non lasciare il contenitore sporco e unto nel lavello per giorni. Puliamo per bene con carta assorbente da cucina il contenitore, poi versiamoci dell’acqua calda, ma non bollente, del sapone per i piatti, non esagerare con le quantità e poco aceto di vino bianco.

Poggiamoci dentro della carta assorbente da cucina resistente, chiudiamo con coperchio e agitiamo per meno di un minuto. Noterai che una volta aperto il contenitore sarà più pulito. Procedere con un lavaggio superficiale con una spugna e sapone per piatti, sciacquare per bene sotto acqua corrente e lasciare asciugare. La carta assorbente durante i movimenti assorbirà tutto lo sporco depositato sulla plastica.

In presenza di odori forti e pungenti come pesce, uova, verdure la migliore soluzione è la combo di acqua e aceto bianco in rapporto 1:1, mettiamo nel contenitore, chiudiamo il contenitore e lasciare agire 30 minuti. Si consiglia di agitare alla fine e poi procediamo al risciacquo abbondantemente e vedrai che il cattivo odore sarà solo un brutto ricordo.

Piccoli consigli da non perdere

Se vuoi mantenere i contenitori di plastica più puliti più a lungo, come anticipato si deve essere tempestivi, rimuovere subito i residui di sugo, condimento e cibo con carta assorbente da cucina, per evitare che le macchie e il grasso si fissino. Pulire come consigliato sopra e lasciare asciugare bene prima di riporli nel mobile per prevenire odori e muffa.