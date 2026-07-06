Confessions II di Madonna: l’album acclamato dalla critica come il migliore

“Confessions II”, il nuovo album di Madonna, è un ritorno in forma per la popstar, con recensioni entusiaste che lo definiscono come il suo miglior lavoro degli ultimi anni. Unisce memoria e presente, senza nostalgia facile.

Un ritorno alla pista con luci viola e cassa in quattro: “Confessions II” scivola nelle cuffie e sembra di rivedere le notti migliori, ma con uno specchio nuovo di zecca. È un disco che ti prende per mano e ti chiede: sei pronto a ballare anche quello che non dici?

La notizia è semplice e fa rumore: Madonna ha pubblicato Confessions II e le prime recensioni sono entusiaste. Non è solo il fervore dei fan. Diverse testate di peso, da Rolling Stone a Billboard fino a Pitchfork, parlano di un ritorno in forma. L’idea gira chiara: qui c’è un album pensato per il corpo ma scritto con la testa. Alcuni l’hanno già definito il suo miglior album degli ultimi anni. Al netto di etichette affrettate, un fatto emerge: l’energia è alta, la direzione è nitida, la voce suona presente.

Titolo che chiama responsabilità. Con “Confessions” non si gioca. Nel 2005 “Confessions on a Dance Floor” riportò la popstar al centro della critica musicale e delle classifiche, con debutto al numero 1 in oltre 40 Paesi e vendite globali a otto cifre. Ricordo ancora il primo giro di “Hung Up”: il campionamento degli ABBA, il ticchettio che t’infila l’urgenza nelle ossa, quel basso elastico che diceva “si riparte da qui”. Da allora, ogni sussurro di “sequel” ha un peso emotivo enorme.

Perché “Confessions II” fa parlare tutti

Le prime analisi concordano su un punto: il disco punta dritto al dance-pop e a un pop elettronico pulito. Arrangiamenti compatti, ritornelli che si agganciano senza urlare, una cassa regolare che non cerca l’iperbole. È musica da ascoltare in movimento: in metro, in corsa, in salotto con le finestre aperte. Billboard ha persino stilato una lista dei brani migliori, segno che il progetto si presta al gioco delle preferenze perché offre varietà dentro una cornice coerente. Non ci sono ancora dati ufficiali su vendite e streaming a lungo termine: le cifre arriveranno. Ma la traiettoria, stando alle prime ore, è positiva.

Il punto che divide e affascina è un altro. “Confessions II” non imita pedissequamente il 2005. Non cerca di rifare l’epoca del body fucsia e della sbarra da danza. Mette invece in fila memorie sonore – synth caldi, pulsazioni disco, linee di basso leggere – e le riporta all’oggi con una scrittura più asciutta. Funziona perché non pretende di congelare il tempo. Fa quello che chiediamo alla popstar quando è in stato di grazia: costruisce un ponte tra memoria e presente, senza nostalgia facile.

L’eredità di “Confessions” e l’effetto-specchio

“Confessions” fu anche un rito collettivo. Basti pensare alla trattativa per il sample degli ABBA, un azzardo coraggioso all’epoca. “Confessions II” sembra convocare lo stesso patto: io porto ritmo e sincerità, tu porti disponibilità ad ascoltare. Io ci ho provato in una sera qualunque, cuffie e passi lenti sul balcone. È quel momento in cui capisci che la musica non ti sta chiedendo di scatenarti, ma di esserci. Di fare pace con il battito.

È davvero il suo “miglior album”? La critica in gran parte lo sta dicendo ora, a caldo. Serve il tempo lungo per trasformare gli aggettivi in prospettiva storica. Ma la sensazione è forte e condivisibile: qui Madonna non rincorre trend, li riordina. E quando accade, la discussione pubblica cambia tono.

Mentre le luci della città si accendono sui vetri, la domanda resta aperta e un po’ dolce: quanta parte di noi è pronta a confessarsi ancora, al ritmo di una cassa che batte come un semaforo verde?