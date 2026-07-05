Pedicure estate, non scegliere il rosso… il colore della stagione è un altro!

Il rosso è un classico intramontabile, e sui piedi non passerà mai di moda. Ma se cerchi il colore che davvero racconta l’estate 2026, devi guardare altrove. Quest’anno il rosso, pur rimanendo un’opzione valida, non è il protagonista indiscutibile.

A dominare la scena della pedicure sono altre nuance, inaspettate e sorprendenti, che portano sulle unghie dei piedi un’energia nuova e più personale. Dimenticate il solito rosso fuoco: l’estate 2026 è la stagione del contrasto, dell’audacia e della riscoperta di tonalità che fino a ieri sembravano fuori luogo sui piedi. La pedicure non è più un accessorio secondario, ma un vero e proprio statement di stile, capace di raccontare la personalità di chi la indossa.

Il bianco, i pastelli e il ritorno degli scuri: il dualismo che conquista

Il bianco, in tutte le sue sfumature, è uno dei grandi protagonisti di questa stagione. Il bianco ottico, puro e gessoso, è la scelta audace per eccellenza, perfetta per chi vuole far risaltare la pedicure creando un contrasto grafico di grande effetto con l’abbronzatura. Dall’altro lato, il bianco lattiginoso (milky white) racconta una storia di delicatezza e understatement, un passe-partout per una pedicure orientata alla pura eleganza. Ma la vera sorpresa è il ritorno degli smalti scuri anche in estate.

Il nero corvino, il bordeaux, il blu navy e il verde bosco intenso creano un magnifico contrasto con la pelle abbronzata, esaltando la forma dell’unghia come un piccolo gioiello prezioso. L’effetto è reso ancora più sofisticato dalla luce estiva, che ne evidenzia i riflessi e trasforma la pedicure in uno statement di stile.

La French pedicure e i colori vitaminici: la dolcezza che non passa inosservata

Sul fronte opposto alle tinte dark, l’estate celebra la leggerezza attraverso una rivisitazione dei colori pastello. Delicati, romantici e visivamente pulitissimi, questi colori sono l’emblema di un’estetica fresca e senza tempo, perfetti per chi cerca un look più morbido e raffinato. Accanto a loro, la pedicure francese si conferma come la grande tendenza del 2026.

Sulla scia del quiet luxury, tornano a trionfare le tinte neutre della french, con un bianco tenue e una linea più sottile e delicata che strizza l’occhio ai primi anni 2000. La versione più innovativa è la Vanilla French o la Ice Cream Manicure, dove una componente cremosa attenua le linee nette e porta dolcezza alla pedicure. Non mancano, naturalmente, i colori vitaminici per chi ama osare: l’arancio gelatina alla pesca, il giallo burro, il turchese acquamarina e il rosso papavero, che pur essendo un rosso, si discosta dal classico per la sua luminosità più vibrante. La scelta del colore giusto dipende dal tuo incarnato e dall’effetto che vuoi ottenere. Il segreto per una pedicure impeccabile è il finish: uno smalto ultra-glossy, effetto gel o cromato, esalta la profondità della nuance e allunga visivamente le dita. Che si scelga un bianco latte per un’estetica minimal, un blue navy per una firma più audace o una french per un tocco di classe, la regola è una: il colore della stagione è quello che ti fa sentire a tuo agio.