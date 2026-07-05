Come proteggere il cuoio capelluto dal sole, per evitare danni ai capelli

Il cuoio capelluto è una delle zone più esposte ai raggi UV ma anche una delle più trascurate: proteggerlo correttamente aiuta a prevenire scottature, secchezza e danni ai capelli. Quando si pensa alla protezione solare, l’attenzione si concentra quasi sempre su viso e corpo. Eppure anche il cuoio capelluto è continuamente esposto ai raggi del sole, soprattutto nelle persone con capelli radi, con la riga molto evidente o durante una lunga permanenza all’aperto. Una scottatura in questa zona può provocare arrossamento, prurito, desquamazione e una fastidiosa sensazione di bruciore che può durare diversi giorni. Proteggere questa parte della testa significa anche preservare la salute della chioma. Il sole, infatti, non agisce soltanto sulla pelle ma può compromettere la fibra capillare, …

Il cuoio capelluto è una delle zone più esposte ai raggi UV ma anche una delle più trascurate: proteggerlo correttamente aiuta a prevenire scottature, secchezza e danni ai capelli.

Quando si pensa alla protezione solare, l’attenzione si concentra quasi sempre su viso e corpo. Eppure anche il cuoio capelluto è continuamente esposto ai raggi del sole, soprattutto nelle persone con capelli radi, con la riga molto evidente o durante una lunga permanenza all’aperto. Una scottatura in questa zona può provocare arrossamento, prurito, desquamazione e una fastidiosa sensazione di bruciore che può durare diversi giorni.

Proteggere questa parte della testa significa anche preservare la salute della chioma. Il sole, infatti, non agisce soltanto sulla pelle ma può compromettere la fibra capillare, rendendo i capelli più secchi, opachi e fragili. Per questo motivo gli esperti consigliano di adottare alcune semplici abitudini e di utilizzare prodotti specifici per la protezione del cuoio capelluto e dei capelli, soprattutto durante l’estate o in occasione di vacanze al mare e in montagna.

I raggi UV possono danneggiare pelle e capelli più di quanto si immagini

L’esposizione prolungata ai raggi ultravioletti può alterare il naturale equilibrio della cute. Il cuoio capelluto, essendo particolarmente delicato, può andare incontro a disidratazione e irritazioni, mentre i capelli perdono progressivamente acqua, lipidi e proteine, risultando meno morbidi e più inclini alla rottura. Chi ha capelli chiari, sottili o un diradamento evidente dovrebbe prestare ancora maggiore attenzione, perché la pelle risulta meno schermata dalla chioma.

Per limitare questi effetti è utile indossare cappelli con visiera o a tesa larga nelle ore più calde della giornata e ridurre l’esposizione diretta tra le 11 e le 16. Anche l’applicazione di spray solari per capelli o di prodotti con filtri UV rappresenta un valido aiuto per creare una barriera protettiva contro sole, vento, salsedine e cloro. Questi trattamenti contribuiscono a mantenere la fibra capillare più elastica e il cuoio capelluto maggiormente protetto dagli agenti esterni.

Le abitudini quotidiane che fanno davvero la differenza

Un errore frequente consiste nel pensare che i capelli siano sufficienti a schermare completamente la pelle della testa. In realtà, la riga dei capelli e le zone meno folte restano esposte ai raggi UV e possono scottarsi facilmente. Dopo una giornata trascorsa al sole è consigliabile lavare delicatamente i capelli per eliminare residui di salsedine, sabbia o cloro e applicare trattamenti idratanti capaci di restituire nutrimento sia alla cute sia alle lunghezze.

Anche una corretta idratazione dell’organismo e un’alimentazione ricca di vitamine e antiossidanti possono favorire il benessere della pelle e dei capelli durante i mesi estivi. Abbinare una protezione fisica, prodotti specifici e una routine delicata permette di ridurre il rischio di secchezza e irritazioni, contribuendo a mantenere il cuoio capelluto sano e i capelli luminosi anche dopo molte ore trascorse sotto il sole.