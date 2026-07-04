Mare e bambini piccoli: l’unica ora sicura per stare in spiaggia

La pelle di un bambino sotto l’anno è completamente diversa da quella di un adulto. È più sottile, meno pigmentata e il suo sistema di termoregolazione è ancora immaturo.

Questo significa che i raggi UV penetrano con maggiore facilità e il rischio di disidratazione e colpi di calore è molto più alto. Per questo, la scelta dell’orario non è una questione di comodità, ma di sicurezza. I pediatri raccomandano di limitare la presenza in spiaggia alle primissime ore del mattino e al tramonto per i bambini sotto i sei mesi.

Per quelli tra i 6 mesi e l’anno, l’esposizione va comunque limitata a pochi minuti, sempre nelle fasce orarie più fresche. L’errore più comune è pensare che l’ombrellone protegga abbastanza. In realtà, l’ombra non filtra completamente i raggi UV, che vengono riflessi dalla sabbia e dall’acqua.

Mattina presto o tardo pomeriggio: la regola che non si discuta

La regola d’oro, valida per tutti i bambini sotto l’anno, è evitare le ore centrali della giornata. Le linee guida dei pediatri sono chiare: la mattina fino alle 9.30-10.00 e il pomeriggio dopo le 16.30.

Alcuni esperti spingono il limite pomeridiano addirittura alle 18.30 per i più piccoli. La fascia tra le 11.00 e le 16.00 è la più pericolosa: il sole è allo zenit, i raggi UV sono più intensi e il rischio di insolazione è concreto. Per i bambini sotto i sei mesi, la raccomandazione è ancora più stringente: non dovrebbero mai essere esposti direttamente al sole, nemmeno per brevi periodi. La loro pelle, infatti, è così immatura da non avere alcuna protezione naturale contro i raggi ultravioletti. L’aria del mattino, invece, è più fresca, il sole è basso e il rischio di ustioni si riduce drasticamente.

Un’ora al mare, con le giuste precauzioni: ombra, crema e abbigliamento

Anche nelle ore consentite, la permanenza in spiaggia va gestita con estrema cautela. Il bambino va sempre tenuto all’ombra, preferibilmente sotto un ombrellone che blocchi i raggi diretti, ma ricordando che la sabbia e l’acqua riflettono fino all’85% dei raggi UV. La crema solare con fattore di protezione 50+ va applicata su tutte le zone esposte, anche se il bambino sta all’ombra, e va riapplicata ogni due ore e dopo ogni bagno.

L’abbigliamento protettivo è fondamentale: un cappellino a tesa larga che copra nuca e orecchie, e una maglietta a maniche lunghe in cotone o in tessuto tecnico con protezione UV. Per i neonati sotto i tre mesi, molti pediatri sconsigliano del tutto la permanenza in spiaggia, anche nelle ore fresche. La prossima volta che prepari la borsa per il mare, ricordati: l’orario giusto non è un consiglio, ma una protezione. E la protezione, nei primi mesi di vita, è l’unica cosa che conta davvero. Perché il mare è bello, ma la salute del bambino è l’unica cosa che non ammette compromessi. E il sole, come sempre, va rispettato.