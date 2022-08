“Non ho bisogno di un uomo per fare un figlio”; la confessione di una famosa cantante

La storia tra Arisa e il suo ex insegnante di ballo a Ballando con le Stelle (il popolare show condotto da Milly Carlucci) Vito Coppola, è ormai finita da un po’.

Quest’ultima delusione amorosa ha lasciato il segno nella cantante, che ha confessato di essere in convalescenza e di avere un forte desiderio di maternità.

A questo proposito Arisa ha dichiarato: “Faccio un figlio da sola”.

Arisa in convalescenza per la fine della sua storia d’amore

La cantante ha rilasciato la sua toccante intervista al settimanale Oggi, queste le sue parole:

“Sono carica, ho voglia di fare, ma non sono serena. Come dice mio padre, mi sento come una vacca senza campana“.

Per quanto la storia d’amore con Vito Coppola sia stata breve, Arisa sta soffrendo per la sua fine. Una delle cause di questo dolore, potrebbe essere il suo forte desiderio di maternità, che ha dichiarato di voler realizzare anche senza un uomo.

Vito Coppola e Arisa hanno vinto l’ultima edizione di Ballando con le Stelle. Tra la coppia si è notata sin da subito una forte chimica, che poi si è trasformata in una relazione anche al di fuori degli studi.

Purtroppo, però, la storia è finita. Arisa ha continuato la sua confessione dicendo:

“Sono in convalescenza, dopo l’ultima storia. Ho capito che devo avere a che fare con persone della mia età, è difficile relazionarsi con chi è più piccolo. Non sempre mi sono presa cura dell’altro, in questo ultimo amore l’ho fatto e non ha pagato“.

Arisa e il suo desiderio di maternità: “Faccio un figlio da sola”

Arisa ha confessato di rinunciare all’amore con un uomo, dopo vari rapporti di coppia sbilanciati, ma di non voler rinunciare al suo desiderio di maternità.

La cantante è convinta di dover realizzare questo sogno da sola, rinunciando ad avere un compagno nella sua vita.

Le sue parole: “Penso sarebbe meglio che affrontassi questa cosa da sola, piuttosto che con un compagno. Perché ho paura dell’amore che finisce, per me l’amore è davvero per sempre“.

Stare con una donna sarebbe una soluzione? Non secondo Arisa, perché come dice lei, nonostante abbia avuto proposte da alcune donne, a lei piacciono gli uomini.