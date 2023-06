Con i sandali gioiello l’estate si tinge di glamour

I sandali gioiello continuano a spopolare come una delle tendenze più luminose e glamour dell’estate. Queste incredibili calzature, impreziosite da pietre e dettagli scintillanti, hanno conquistato le passerelle e i cuori delle fashioniste di tutto il mondo, noi comprese. Oltre ad aggiungere un tocco di eleganza a ogni outfit, i sandali gioiello sono perfetti per tutte le occasioni, inclusi eventi e cerimonie. Scopriamo perché ci piacciono tanto e come abbinarli per creare look mozzafiato.

Sandali gioiello: eleganza e comodità in un unico design

I sandali gioiello combinano l’eleganza dei gioielli con la comodità di calzature estive. Disponibili in una vasta gamma di stili, sia piatti che con tacco, offrono un mix perfetto di lusso e praticità. Con pietre preziose, cristalli luccicanti e dettagli in metallo, questi sandali attirano l’attenzione su di te ad ogni passo: la luce che emanano illumina il tuo cammino e dona un tocco di raffinatezza al tuo look estivo. Scegliendo il modello che fa per te, potrai godere di un comfort impeccabile senza rinunciare a uno stile scintillante.

Sandali gioiello: gli abbinamenti top per ogni occasione, dalla spiaggia alle cerimonie

Un grande vantaggio dei sandali gioiello è la loro versatilità, che li rende adatti a qualsiasi occasione estiva. Per un look casual ma sofisticato, abbinali a un paio di jeans a zampa d’elefante e una leggera camicia in lino. L’aggiunta di sandali gioiello darà un tocco di classe al tuo outfit, permettendoti di distinguerti anche in una situazione informale. Se al contrario devi partecipare a un evento formale come un matrimonio o una festa elegante, opta per un abito estivo lungo o un tailleur sartoriale e completa il tuo look con un paio di sandali gioiello con tacco alto. Sarai sicuramente la regina della serata, catturando l’attenzione con quei dettagli scintillanti ai tuoi piedi. I sandali gioiello si adattano perfettamente anche alle cerimonie, offrendo un tocco di glamour e sofisticazione che completerà il tuo abito da sposa o da invitata.

Le possibilità di abbinamento con i sandali gioiello sono infinite. Puoi giocare con i contrasti o con gli accostamenti armoniosi, a seconda dello stile che preferisci: se desideri un look boho chic, indossa un lungo vestito in chiffon con una stampa floreale e abbinalo a sandali gioiello con dettagli dorati. Questo mix di romanticismo e luce catturerà l’essenza dell’estate. Per uno stile più audace, opta invece per un paio di sandali gioiello con pietre colorate e abbinali a un abito monocolore per far risaltare i dettagli shiny. Lascia che i tuoi piedi diventino i protagonisti del tuo outfit! Se infine preferisci uno stile minimalista, semplice ma d’effetto scegli un paio di sandali gioiello con dettagli sottili, meglio se con inserti metallici, e indossali con un completo elegante o un semplice abito nero. In questo modo, i dettagli dei sandali gioiello aggiungeranno un tocco di glamour discreto ma incisivo al tuo look.

I modelli più belli da comprare subito

Dopo averti spiegato perché questi sandali sono sempre la scelta giusta, ecco ora quali sono i modelli che non devi assolutamente lasciarti sfuggire e che renderanno i tuoi look indimenticabili a un piccolissimo costo. Primadonna lancia un modello che mescola lo stile casual all’eleganza e che è semplicemente perfetto da indossare ogni giorno: in ufficio, con le amiche o anche la sera per completare un outfit semplice ma chic. Il colore che preferiamo è il carta da zucchero, ma esistono diverse varianti una più bella dell’altra.

Per qualcosa di più raffinato, magari per un look da cerimonia o per un evento speciale (ma anche il sabato sera va benissimo!) ecco che Mango arriva in tuo soccorso con un modello tanto classico quanto insuperabile. Non è un caso che sia uno dei più amati dalle star per i red carpet! Il cinturino sulla caviglia è elegantissimo, ma sono gli strass a elevare questo modello a non plus ultra della femminilità. Abbinati a un tacco alto sottile non solo slanciano la figura, ma illuminano il piede rendendolo protagonista. Da indossare con un abito lungo o completo top e pantalone a palazzo.

Terminiamo con un modello che non può considerarsi a tutti gli effetti un sandalo, ma lo amiamo talmente tanto da inserirlo comunque nella lista. Zara lancia queste scarpe slingback trasparenti con maxi gioiello frontale e tacco medio che sono fa-vo-lo-se. Abbinabili davvero a ogni tipo di outfit, dalla gonna midi in satin e blusa a un abito da cerimonia e – perché no – anche a un vestito da sposa, queste scarpe sono quello che serve per affrontare l’estate con stile.

In definitiva i sandali gioiello, in tutte le loro declinazioni, sono le scarpe estive da avere assolutamente per essere al top e permettono di dare risalto in modo facile a ogni look, anche il più basic. Non dimenticare di scegliere la borsa giusta!