3 outfit che vorrai sfoggiare in ufficio quest’autunno

Per i tuoi outfit da ufficio puoi prendere ispirazione dai completi da donna Shein. Ecco i look per la prossima stagione!

Il mese di settembre è arrivato, le vacanze estive sono giunte al termine e a breve si rientrerà anche in ufficio. Se desideri tornare a lavoro con nuovi outfit perfetti per la mezza stagione, devi assolutamente prendere ispirazione dai completi da donna proposti su Shein.

Tutti capi d’abbigliamento eleganti ma allo stesso tempo pratici e comodi, sono adatti a chi è alla ricerca di un look di classe con l’obiettivo di rimanere sul semplice. Le colorazioni proposte sono molto basic, consigliate a chi non desidera sfoggiare sempre il classico total black.

Ecco, quindi, le 3 proposte da cui prendere ispirazione che puoi trovare sul sito online di Shein!

I completi da donna su Shein per i tuoi look da ufficio

Tre set composti da pantalone e giacca, la t-shirt da abbinare può essere una classica maglia bianca da poter indossare per tutta la stagione autunnale.

Il primo look proposto è un tailleur doppiopetto di tonalità grigia, puoi trovarlo di altre nuances come blu o celeste. Da indossare con la t-shirt total white e le scarpe della stessa tonalità, un contrasto elegante e raffinato che mette in risalto la bellezza del look completo.

Il secondo look proposto è perfetto per chi ha ancora a che fare con le alte temperature. Se la giacca con le maniche lunghe non è ancora la benvenuta nel tuo guardaroba, potresti optare per questo completo estivo da sfoggiare con sneakers bianche e crop top chiaro.

Chiudi la giacca così da creare il giusto movimento del completo, un look da ufficio semplice molto apprezzato! Potrai tenerlo nell’armadio e tirarlo fuori per i tuoi look serali della prossima estate.

Il terzo look, invece, è una via di mezzo dei due outfit proposti qui sopra: un completo sempre monocolore composto da blazer, pantalone e gilet!

Quest’ultimo verrà indossato chiuso così da rendere il look completo senza dover necessariamente indossare una t-shirt o una camicia. Il pantalone è a gamba larga, proprio come gli altri due look, e in questo caso puoi anche indossarlo con una scarpa décolleté dal tacco non troppo alto così da rimanere comoda.

Per la calzatura potresti anche optare per una kitten heel, la scarpa comoda che vorrai indossare fino alla prossima primavera. Non ti resta che trovare i completi dalla nuance che preferisci e iniziare a creare i vari look da sfoggiare in ufficio quest’autunno!