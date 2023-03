Il Commissario Ricciardi: tutti i segreti della serie con Lino Guanciale

Cosa sai della serie Il Commissario Ricciardi e della seconda stagione con Lino Guanciale? Se la risposta è “poco”, stiamo per darti alcune notizie che forse non conosci. Ecco tutto quello che c’è da sapere sul titolo che ha per protagonista il bravissimo attore abruzzese, con una curiosità che ti lascerà a bocca aperta!

Tutti i segreti della serie Il Commissario Ricciardi con Lino Guanciale

Foto Instagram | @lino_guanciale_official

Affascinante quanto basta per tenerci incollate allo schermo per ore, aspettando di vedere il prossimo episodio, bravo al punto da farci innamorare senza se e senza ma: è Lino Guanciale – tra i 10 attori italiani più belli degli ultimi tempi – nei panni del Commissario Ricciardi, protagonista della serie italiana alla seconda stagione di cui ora vi sveliamo, passo dopo passo, alcune succulente curiosità!

In onda dal 6 marzo, la stagione 2 della serie, tratta dai romanzi di Maurizio De Giovanni che ne cura la sceneggiatura su Rai 1, vede l’attore nuovamente indiscusso volto del titolo, ormai uno dei più amati in Italia.

Luigi Alfredo Ricciardi è un investigatore sui generis, generoso, riservato, appassionato nel lavoro ma anche tenebroso. La sua dote è una maledizione: vede i fantasmi delle vittime scomparse per morte violenta e ne sente gli ultimi pensieri.

Quel dono ereditato dalla madre suona come un peso indicibile: “Il fatto“, come lui lo chiama, vede il commissario Ricciardi muoversi a fatica tra la morsa dei gialli da risolvere e la sensazione di non essere sentimentalmente sereno…

La trama della seconda stagione della serie, diretta da Gianpaolo Tescari e coprodotta da Rai Com insieme a Rai Fiction e a Clemart, racconta un cambiamento e fa fare un nuovo tuffo nella Napoli degli anni ’30.

Nel cast con il bravissimo Lino Guanciale troviamo anche gli attori Maria Vera Ratti, Antonio Milo, Enrico Ianniello e Serena Iansiti.

Tra i segreti che possiamo svelarvi ce n’è uno che sa più di curiosità e rimanda al gioco del Lotto! Pare che la seconda stagione de Il Commissario Ricciardi dia i numeri, e pure vincenti! Quello che è successo nella prima puntata della seconda stagione, intitolata “Febbre”, ha quasi dell’incredibile: il protagonista vede il fantasma di un uomo, Gaspare Rummolo detto ‘O Cecato, che gli dà questi numeri: 9-19-21.

Molti spettatori l’hanno giocato davvero e il 7 marzo 2023, sulla ruota di Palermo, è uscito l’ambo 19-21! Una coincidenza che ha alimentato la voce secondo cui la serie sia davvero un portafortuna…

E tu sei pronta a lanciarti nelle cupe avventure del commissario di polizia più amato della tv?