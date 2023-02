Ho 30 anni, come mi trucco? 3 beauty tips da tenere in considerazione

Cosa acquisisce una donna giunta ai 30 anni, di cui prima era sprovvista? No, non ci riferiamo affatto a prime rughe e simili, bensì alla consapevolezza: a quale tipologia di pelle corrisponda la propria non è oramai più un mistero, così come non lo è più la palette colori che meglio ne valorizza i tratti. Tutti requisiti fondamentali ad esaltare il proprio personale fascino in modo maggiormente efficace, ma soprattutto consapevole. Ecco, però, alcune linee guida qualora questa dovesse vacillare.

Chiara Ferragni – Foto Instagram @chiaraferragni

Come creare una base viso naturale ma luminosa

È cosa nota come un buon make-up si regga su di una impeccabile base viso, e dovrebbe esserlo altrettanto come questa si ottenga solo ed esclusivamente tramite una skincare routine attenta e costante nel tempo: ebbene, a patto che questo fondamentale “dettaglio” non sia stato trascurato, a 30 anni la risposta della pelle dovrebbe essere più che positiva. I primi segni d’espressione appena percepibili, ed i lineamenti ancora ben distesi.

Ecco perché l’unica regola dovrebbe essere quella di prediligere fondotinta e correttori dalla texture fluida ed invisibile, per così dire, al fine di non enfatizzare l’apparenza di eventuali rughette nelle zone tipicamente critiche. Via libera dunque a finiture luminose, a prodotti in crema a ad un velo di cipria sottile da applicare ove necessario. Applicare gli stessi con una spugnetta per il trucco sarà in grado di fare una netta differenza, permettendo una resa migliore e maggiormente naturale. Immancabile, poi, l’illuminante per sfoggiare radiosità extra!

Make-up occhi: il primer dovrà essere un must

Se c’è una cosa che una beauty addicted ha conquistato raggiunti i fatidici 30 anni, questa è l’esperienza. E l’esperienza, a volte, significa anche aver capito come non vi sia alcun bisogno di esagerare per valorizzarsi al massimo: per un trucco occhi che sia efficace e magnetico punta tutto sullo stile che più ti si addice, senza paura di osare con colori e finish degli ombretti se ciò ti è permesso, avendo cura di sfumare meticolosamente e di aiutarti sempre con il primer.

Trucco labbra: non avere paura di osare

Da non tralasciare la cura delle labbra: a 30 anni è possibile, in alcuni casi, che i contorni si presentino meno definiti. Niente che regolari scrub, lip balm e maschere ad hoc non possano salvare, comunque. La matita labbra sarà la migliore alleata, in combo al tuo rossetto preferito ovviamente.