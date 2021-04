Capelli tinti, ecco come sbarazzarsi dei riflessi indesiderati!

Quando si ha voglia di cambiamenti, spesso e volentieri, sono i nostri capelli a farne le spese, tra shatush, balayage, mèches, tinte e colpi di sole. Infatti, a furia di tingere i capelli, non solo rischiamo di fargli perdere la loro naturale lucentezza, ma finiamo per trovarci molti riflessi indesiderati, causati dall’ossidazione dei colori artificiali, che reagiscono ad alcuni prodotti o semplicemente agli agenti atmosferici. Ma prima di cambiare drasticamente colore o tagliare i capelli, vi proponiamo alcuni rimedi facili da provare per sbarazzarvi dei riflessi indesiderati nei vostri capelli.

Capelli biondi o platino: il rimedio è lo shampoo viola

Per i capelli biondi, soprattutto se chiari o platino, un valido rimedio ai riflessi indesiderati sono lo shampoo e il balsamo viola, da utilizzare periodicamente per neutralizzare i riflessi paglierini. Per quanto non abbiano la capacità di tingere i capelli, è meglio optare per un tempo di posa breve. Il rischio è quello di raffreddare eccessivamente il colore che tenderà al grigio o argento, specialmente nel caso di capelli chiarissimi o biondo platino.

Prodotto consigliato: Kérastase Blond Absolu Bain Ultra-Violet

Foto Amazon

Capelli grigi: shampoo e balsamo viola per eliminare i riflessi gialli

Anche chi ha i capelli grigi può incorrere nel fastidioso problema dei riflessi giallo paglierino. Come per i capelli biondo platino, validi alleati contro i riflessi indesiderati sono lo shampoo e il balsamo viola, che contribuiscono a rendere più acceso e intenso il grigio. In questo caso, potete scegliere un tempo di posa più lungo, in modo da neutralizzare le sfumature giallognole e donare alla chioma grigia dei luminosissimo riflessi argento.

Prodotto consigliato: Alama Professional No-Yellow Mask

Foto Amazon

Capelli castani: il rimedio contro i riflessi rossi

Ma a fare le spese di tinte e tecniche di colorazione sono anche i capelli castani, che si trovano spesso e volentieri a fare i conti con riflessi rossicci o, peggio, arancioni. In questo caso, vi consigliamo di provare uno shampoo blu, che agisce neutralizzando la pigmentazione rossa. Shampoo e balsamo blu sono utili sui capelli scuri, anche per raffreddare il colore e far emergere un fiabesco riflesso bluastro.

Prodotto consigliato: FANOLA No Orange Shampoo + Maschera Antiarancio

Foto Amazon

Come donare lucentezza ai capelli spenti: il segreto è il trattamento gloss!

Se le vostre chiome non presentano alcun tipo di riflesso, ma hanno perso di lucentezza, allora non vi resta che provare un trattamento gloss, in grado di restituire vitalità e brillantezza al colore, indipendentemente dalla tinta scelta. Oltre a conferire intensità e luce al colore, i trattamenti gloss hanno proprietà benefiche sul capello: lo rimpolpano, lo idratano e lo ristrutturano.

Prodotto consigliato: OLAPLEX No.3 Hair Perfector Rigenerante