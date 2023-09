Come togliere dai costumi tracce di crema solare e sabbia senza rovinare il capo: la guida per farli tornare come nuovi

I costumi possono essere pesantemente colpiti da sabbia e tracce di solari che sono molto difficili da rimuovere in modo adeguato.

Questi, nonostante i lavaggi tradizionali, tendono a permanere nei tessuti e a renderli non solo macchiati ma anche molto duri. La cosa fondamentale, soprattutto prima di riporli in vista della prossima stagione, è lavarli adeguatamente altrimenti il capo potrebbe essere compromesso per sempre.

I costumi sono in prevalenza sintetici e quindi di base attraggono molto la sabbia che si insinua facilmente all’interno e dopo è difficile da rimuovere con lavaggio a mano o lavatrice. Per i solari la questione è più complessa e rovinare il capo è veramente più facile di ciò che si possa immaginare.

Come eliminare crema solare e sabbia dai costumi

I processi per eliminare le macchie e la sabbia sono differenti e bisogna fare attenzione anche per evitare di deteriorare il capo. Laddove la sabbia sia infiltrata ormai nel tessuto è fondamentale procedere con la lavatrice, se il costume ha delle parti esterne come ad esempio ciondoli o perline va riposto in un sacchetto da biancheria e non messo libero nel cestello altrimenti rischia di rovinarsi.

Bisogna azionare la lavatrice a 30 gradi con centrifuga almeno ad 800 affinché l’azione meccanica faccia espellere al tessuto tutta la sabbia. Per questo lavaggio niente ammorbidente ma un detergente normale e, volendo, un po’ di prodotto sgrassante in fase di lavaggio (quindi da caricare non prima ma durante quando il cestello interno è ricco d’acqua, meglio ancora se si opta per un prelavaggio del capo).

Per quanto riguarda la pulizia dalle macchie dei solari questa è abbastanza difficile e soprattutto dipende molto dal tipo di prodotto utilizzato. I solari che sono spray o comunque a base oleosa tendono a macchiare molto. Bisogna usare del sapone di Marsiglia rigido quindi di tipo solido e non liquido da strofinare sulla parte, ci vuole un po’ di pazienza. Poi aggiungere sulla zona dello sgrassatore e quindi procedere con un lavaggio anche a mano strofinando sempre bene la parte.

Questi passaggi sono indispensabili e andrebbero fatti ogni volta che il costume si macchia, senza aspettare la fine dell’estate poiché con il caldo, l’acqua di mare o il cloro, il tessuto è già molto stressato e compromesso. Il rischio è quindi quello di rovinare in definitiva il prodotto e poi di non avere il metodo giusto per poterlo ripristinare in termini di colore e morbidezza per l’estate successiva.