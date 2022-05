Come spiegare le mestruazioni a tua figlia

Il momento delle prime mestruazioni è una tappa chiave della vita di ogni donna, e per una mamma è importante saper spiegare a una figlia cosa succede quando arriva il momento del menarca. La prima perdita di sangue può essere uno shock se non si è preparate nel modo giusto, ecco perché parlarne, mettendo in pratica alcuni piccoli consigli, è davvero importante.

Prime mestruazioni: perché spiegare a tua figlia cosa succede

C’è un momento nella vita di una madre in cui i figli iniziano a fare domande, specialmente su aspetti intimi del proprio corpo e del proprio mondo interiore.

Quando una figlia cresce e sta per avere le prime mestruazioni è bene prepararla perché non si spaventi e non viva il momento come un trauma o una condizione per cui provare disagio o vergogna, sentimenti che non è infrequente sperimentare specialmente se nessuno, prima di allora, le ha proposto l’argomento.

Spiegare cos’è il ciclo mestruale alla propria figlia, affrontando il tema con serenità e nella sua cornice di fisiologica normalità, non solo permette di evitare situazioni come quelle descritte poche righe fa, ma consente anche di arginare un rischio: affidarsi a informazioni sbagliate o a fonti esterne non sempre adeguate. Tra le cose da non fare assolutamente.

Il ruolo dei genitori, per questo, è davvero fondamentale: il tabù delle mestruazioni smette di esistere solo con il dialogo e il confronto aperto, senza ansia, stress e paure.

Spiegare le mestruazioni a tua figlia: in un libro i consigli utili per il primo ciclo mestruale

Per spiegare a tua figlia le mestruazioni e tutto ciò che comporta il diventare donna dal punto di vista fisico, puoi sicuramente fare affidamento alla formula della fiaba.

Un racconto gentile in cui spieghi, in tono positivo, cosa succede dentro il suo corpo: un microscopico “uovo” inizia il suo viaggio fino a uscire fuori, come natura vuole, sotto forma di piccole perdite di sangue che indicano che tutto va bene e il suo tragitto è terminato…

Il modo migliore è accompagnare questa sorta di racconto “magico” con l’aiuto di immagini o libri come Mamma, perché abbiamo le mestruazioni?. Scritto da Laura Capossele, ostetrica ed educatrice mestruale, è una preziosa guida illustrata che affronta il tema a tutto tondo per rispondere alle domande di ogni bambina davanti a uno dei momenti più importanti della propria crescita.

Foto Laura Capossele

All’interno un percorso pensato di spiegazioni biologiche, aneddoti, raccont e consigli per accompagnare “la piccola donna in un viaggio verso la consapevolezza di un tesoro immenso, sullo sfondo di un dialogo tra madre e figlia per ritrovarsi complici nel vivere la magia femminile“.